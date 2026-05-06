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田北辰投訴公司停車場出口 常有貨車違泊擋視線 促設「危險泊車」罪名

社會
更新時間：14:58 2026-05-06 HKT
發佈時間：14:58 2026-05-06 HKT

實政圓桌召集人田北辰今日（6日）在社交平台發文，指其公司停車場出口常有大型貨車違例停泊，對駕駛者構成嚴重危險，形容出車時「搵命搏」。他質疑現時罰則過輕，無法有效阻嚇，強烈要求運輸署修例，加重懲罰此類「危險泊車」行為。

批違例泊車罰則輕 倡設「危險泊車」罪

田北辰表示，其公司停車場出口畫有雙黃線，但「無人執法又無攝錄機」，常有貨車停泊，完全阻擋駕駛者視線，無論轉左或轉右都極其危險；雖然整條路尚有許多其他位置可供停泊，但司機卻偏偏選擇停在最危險的地點。

他稱曾就此問題報案，但警方稱最多只能以違例泊車罪名檢控，罰款僅數百元。他認為，司機可能認為即使被抄牌多次，平均成本仍然低廉，「啲人可能泊20次先中一次，除返都係幾十元一次，佢可能覺得好抵喎」，認為罰則毫無阻嚇力。

田北辰指其公司停車場出口常有大型貨車違例停泊，對駕駛者構成嚴重危險。田北辰FB圖片
田北辰指其公司停車場出口常有大型貨車違例停泊，對駕駛者構成嚴重危險。田北辰FB圖片

田北辰建議設立「危險泊車」罪名，以應對此類嚴重影響他人安全的情況。他引述上星期一宗死因庭的裁決，指有司機因沒拉好手掣導致他人死亡的事件，同樣需要等待運輸署修例處理。他強調，不論是「危險泊車」還是沒拉好手掣，兩者同樣因司機亂泊車而危及他人，因此強烈要求運輸署盡快修例，重罰相關行為。

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