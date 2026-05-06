男護士涉捉16歲女病人手摸陰莖 事主指被告露械「望住我」十數秒 事後稱：希望無嚇親你

31歲男護士涉嫌前年4月值班期間在浸信會醫院趁患病的女童熟睡時，將女童的手放在其陰莖上，及後更疑向女童除褲露械。男護士今早在九龍城裁判法院否認兩項猥褻侵犯罪開審，女童在錄影會面中形容，男護士的陰莖「好似腸仔咁」，另曾目睹男護士脫落褲子，並見到其黑色三角形內褲「無著好」，其陰莖露了出來，男護士隨後向X表示「唔好意思，啱啱巡房嘅時候條褲有啲鬆，跌咗落嚟，希望無嚇親你」。

事主稱遭被告捉手摸似「腸仔」的陽具

現年16歲的女童X在錄影會面中透露，前年4月22日晚上因嘔吐及肚痛，在香港浸信會醫院的隔離病房留醫。在凌晨時分（23日），被告在X熟睡之際，為X更換右手手帶，X稱期間被告「將我嘅手放係佢嘅性器官上面」，X感覺到「好似腸仔咁」，形容是硬及暖的。

驚見被告長褲掉落內褲無穿好露出生殖器

在同日晚上10時許，被告幫X掉棄嘔吐袋及垃圾，惟當被告轉身背對著X時，X見到「佢面褲跌緊落黎，見到佢嘅底褲」，被告及後轉身面向X，X見到其褲子跌落至膝蓋位置，X形容被告當時穿著黑色的三角形內褲，惟內褲「無著好，一邊係歪咗，扯埋去另一邊，由右邊扯咗去左邊，生殖器官放咗出嚟」，形容被告的陰莖當時「係直㗎」。

被告解釋褲子鬆脫「希望無嚇親你」

X坦言，自己當時深感驚慌，立刻低頭不敢直視被告，惟感覺到被告沒有任何舉動，X稍微望了被告一眼，發現被告「無即刻著返好條褲，仲企喺度望住我」，過了大概十幾秒後，被告才穿好褲子，並向X表示若有不適可以按鐘呼叫護士，被告便離開了病房，當時病房內沒有其他人。X隨即致電朋友透露事件，惟被告隨後再度折返，向X表示「唔好意思，啱啱巡房嘅時候條褲有啲鬆，跌咗落嚟，希望無嚇親你」，X稍後向女護士及姨姨透露事件。

被告薛永康，被控於2024年4月23日在九龍塘窩打老道222號香港浸信會醫院6樓B6號房近611號床猥褻侵犯另一人，即X；另於同日同地在另一情況下猥褻侵犯X。

案件編號：KCCC135/2026

法庭記者：黃巧兒