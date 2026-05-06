涉於迪士尼樂園盜竊3500元貨品 小學女教師稱患精神病 受保安施壓承認無付款才放行

46歲小學女教師涉於去年3月，在香港迪士尼樂園偷竊鎖匙扣、腰包、帽子和衛衣等貨品，總值逾3500元。她否認一項盜竊罪，今於西九龍裁判法院開審，辯方爭議被告向樂園保安及在錄影會面中的招認並非自願，指被告患精神病，惟保安未有讓她冷靜反而施壓，警方亦未在錄影會面時解釋被告的權利。案件下午續審。

稱患精神病當日遭保安施壓又被警方誤導

被告吳泳儀，被控於2025年3月21日在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店偷竊1個購物袋、3個鎖匙扣、2個透明塑膠套、1條徽章帶、1個腰包、1個卡片套、1個黑色袋、2頂帽、1個環保袋、1件衫、1件衛衣及1個斜孭袋，總值3,553元，而上述物品為香港國際主題樂園有限公司的財產。

承認事實指，被告當日下午約3時半身處案發地點，同日被捕，被告在案發時間是迪士尼樂園白金卡會員，及持有殘疾人士登記證，類別為「精神病」。辯方反對被告對樂園保安的口頭招認，以及錄影會面招認。辯方指被告患精神病，但樂園保安圍住被告施壓。被告有表示情緒混亂，而保安叫被告承認無付款才放行。另外，警員進行錄影會面時，未有解釋權利及曾誤導被告。

便衣保安供稱目睹被告未付款便離開店

迪士尼樂園便衣保安陳瑩毅（音譯）供稱，當日下午見到被告背著3個迪士尼卡通袋子，拿著2個鎖匙扣，在美國小鎮大街百貨店逛街。期間被告拿起一個鎖匙扣，一同放入左肩上的魔雪奇緣環保袋中，再整理衣服遮蓋環保袋。陳指被告四處張望，望向穿制服的工作人員，之後未付款便離開店舖。陳尾隨被告進入女廁，在被告走出廁格後入內檢查，在垃圾桶發現2個屬於樂園商品的價錢牌。

陳與隊員會合後繼續跟隨被告，直至見到被告離開樂園範圍便上前截停。陳表明身份及指出被告疑似未有付款，被告曾道歉。陳及隊員帶領被告到保安辦公室，查詢下被告表示只買了一件衣服，接著將3個袋放在枱上。陳追問未付款的原因，被告表示「我而家可以俾返錢，可唔可以唔報警？」，陳則回應店舖盜竊會報警處理。

陳續供稱檢查後，發現有16件商品無銷售紀錄，並且是新貨狀態，部分的價錢牌被除去。報警後陳再無與被告溝通，陳指整個過程被告正常，她和隊員無任何不當行為。

案件編號：WKCC4093/2025

法庭記者：雷璟怡