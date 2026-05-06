馬會支持港大設立基金教授席 推動企業可持續發展研究

為促進社會各界攜手推動可持續發展，香港賽馬會透過其慈善信託基金審批撥捐逾4億2,600 萬港元，支持香港大學成立及營運「香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所」，同時支持研究所設立四個香港賽馬會基金教授席，期望透過匯聚學術及社會各界力量，結合國際視野，回應本地需要，將研究成果轉化為具前瞻性的政策建議與解決方案，協力構建更美好社會。

設立四個香港賽馬會基金教授席

香港賽馬會基金教授席銘謝禮於5月5日舉行，出席的嘉賓包括香港賽馬會董事袁國強、香港大學校長張翔、香港大學副校長（大學拓展）汪揚、香港大學經管學院院長蔡洪濱，以及三位香港賽馬會基金教授席得主，包括：香港賽馬會基金教授（經濟學）何國俊、香港賽馬會基金教授（會計學）黃智勇及香港賽馬會基金教授（經濟學）Uta Schönberg。

馬會董事袁國強祝賀四位就職的傑出學者，包括因事未能出席的香港賽馬會基金教授（金融及創業學）Roni Michaely ，並表示在教授們的支持下，香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所將具備優越條件，發展成為世界級的知識樞紐，提供切實可行的方案，為香港、亞洲以至其他地區帶來深遠而實在的影響。

港賽馬會董事袁國強（左）及香港大學校長張翔教授（右）主持香港賽馬會基金教授席銘謝禮。

香港賽馬會董事袁國強在香港賽馬會基金教授席銘謝禮上致辭。

大合照。

馬會多年來支持香港大學多個具前瞻性的項目，體現馬會一直致力重視推動香港人才和高等教育發展，培育能夠推動香港經濟發展、維護國家繁榮的未來領袖。

港大賽馬會環球企業可持續發展研究所有3核心範疇

「香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所」旨在透過三大核心範疇，為香港、亞洲以至其他地區，建立一個匯聚全球智慧的環境、社會和管治（ESG）與可持續發展最佳實踐樞紐。内容包括：

研究 — 設立四個香港賽馬會基金教授席，匯聚經濟學、金融、創業學、會計學等範疇的頂尖學者，整合跨學科知識與實踐經驗，讓科研成果能夠真正轉化為可應用的方案。 交流 — 發佈可持續發展指數、提供顧問及諮詢服務，並舉辦會議、研討會以及國際高峰論壇等，促進各界對話和合作。 教育 — 推出可持續發展的相關課程及跨學科項目等，培育更多具前瞻視野的可持續發展相關的專業人才。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對「香港大學賽馬會環球企業可持續發展研究所」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

