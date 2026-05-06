宏福苑聽證會｜ICU劉嘉敏無提交供詞  古小平稱工作由他指派 清楚工作內容

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，亦是第四輪聽證會的第1場會議。聽證會將傳召1位證人，房屋局獨立審查組(Independent Checking Unit，簡稱ICU）高級屋宇保養測量師古小平。

5月6日聽證會重點：

古小平認同圍標非新鮮事，偷工減料亦有機會發生，惟不知悉他曾參與的大維修工程中是否曾經出現。

早前疑似向宏福苑承建商宏業通水的ICU劉嘉敏並未向委員會提交供詞，古小平稱工作由他指派，他熟悉工作內容

ICU 劉嘉敏無提交供詞 古稱工作由他指派 清楚工作內容

【10:25】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，房屋局獨立審查組（ICU) 高級屋宇保養測量師古小平曾先後兩次在房屋局獨立審查組（ICU)工作，對建築條例及ICU的建築監管責任有長期認知。2018年3月晉升至高級屋宇保養測量師，2024年1月4日再次加入ICU，他曾在房署屋邨管理處工作，負責屋邨保養工作。

杜淦堃提到，宏福苑大維修至大火當日，他是ICU強制驗樓計劃（MBIS）小組的主管，其團隊包括5名專業人員及12名非專業人士，杜淦堃問及，大火發生前，坊間普遍留意到大維修承建商存在圍標行為，指這些不法行為「都不是新鮮事」。古小平回應時同意。

房屋局ICU代表古小平。

杜淦堃進一步追問，在大火之前，承建商有否出現其他不當行為，包括偷工減料。古小平表示，此類情況在行業內「有機會發生」，但他本人並不知悉在他曾參與的大維修工程中是否曾經出現。

杜淦堃隨即追問：「你的答案是不知悉？」古小平回應指出：「如果有的話，已經舉報俾廉政公署（ICAC）了。」

另外，古小平提到，就「宏福苑」項目，除古本人外，還有劉嘉敏及李嘉豪參與處理。杜淦堃指，劉嘉敏沒有向委員會提供證人供詞，問古小平原因，古小平解釋指，劉嘉敏日常工作均由他所指示，「佢落去我都同佢一齊，我清楚佢嘅工作」。

翻查資料，在獨立委員會舉行的首場聽證會中，代表委員會的資深大律師杜淦堃引述WhatsApp群組的訊息，當中一條訊息的發訊息者為時任ICU屋宇保養測量師劉嘉敏，「預告」將到場巡查，並且與Andy Sir(古小平)對棚網進行阻燃測試。

而古小平早前作出的供詞亦提及2024年9月到宏福苑巡查後，曾口頭諮詢借調到ICU的屋宇署前高級屋宇測量師謝錦明，獲回覆以發泡膠封窗不是建築工程，對防火物料沒有要求，無法採取行動。

記者：黃子龍、陳俊豪

攝影：蘇正謙