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宏福苑聽證會｜居民投訴相片見發泡膠封窗 惟古小平未有留意 稱注意力「喺石屎度」

社會
更新時間：09:28 2026-05-06 HKT
發佈時間：09:28 2026-05-06 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，亦是第四輪聽證會的第1場會議。聽證會將傳召1位證人，房屋局獨立審查組(Independent Checking Unit，簡稱ICU）高級屋宇保養測量師古小平。

5月6日聽證會重點：

  • 古小平認同圍標非新鮮事，偷工減料亦有機會發生，惟不知悉他曾參與的大維修工程中是否曾經出現有關問題。
  • 早前疑似向宏福苑承建商宏業通水的ICU劉嘉敏並未向委員會提交供詞，古小平稱工作由他指派，他熟悉工作內容。
  • 大維修及強制驗樓計劃依賴RI檢驗報告，ICU 每月僅固定抽出16宗個案作審核檢查，巡查時主要依靠「目測」
  • 杜淦堃質疑強制驗樓計劃有法團評分高於無法團及區議員推薦竟獲15分；古小平認失衡，2021年已修改。
  • 古小平承認後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網是否存在風險，相關事項須由ICU跟進及調查，之後才會轉交屋宇署。
  • 宏福苑工程顧問鴻毅RI（註冊檢驗人員）I過世兩年後ICU才發現，古小平認欠溝通，惟認為開工前沒有RI並未影響工程進行。
  • ICU 過去對宏福苑進行10次視察，當中有8次是事先通水，例外的兩次中，有一次是古小平到大埔看醫生順道巡查，他承認做法有機會讓承建商魚目混珠
  • 古小平指棚網點燃10秒仍燃燒或受環境因素影響 ，只能靠實驗室證書及文件核實阻燃性
  • 居民向ICU發信問及棚網是否可被點燃，惟回覆「答非所問」，未有提及「棚網阻燃性」檢測結果
  • 居民投訴發泡膠封窗問題，古小平稱曾約見RC及RI，他們指會「三層三層做」，風險可控，未料到對方「說話係錯」
  • 古小平堅稱曾向借調至ICU屋宇署代表謝錦明詢問發泡膠封窗問題，稱被宏業及鴻毅「呃咗」，若知封窗時間如此長會發停工令
  • 杜淦堃批評ICU將投訴推回被投訴者，令居民無從申訴；古小平承認回覆欠清晰，亦屢輕信承建商解釋後未再跟進

屢輕信承建商解釋後未再跟進  古小平指難預視「邊一句說話係真確」

【16:55】杜淦堃引述居民投訴信，指ICU在書面回覆中，着業戶如有發泡膠、棚網阻燃性等類似問題，可直接聯絡業主立案法團、管理公司或承辦商。杜淦堃質疑如同將投訴人推回給被投訴者，古小平承認回覆字眼上「有啲唔係咁清楚」。 杜認為「任何一個居民都會同你講，佢哋（承建商）講大話」，直言「可能唔係你用意，但個效果就係咁」，令居民以為無辦法再作投訴。

對於 ICU 屢次輕信承建商的解釋，杜淦堃質疑古小平：「你做咗咁多年ICU，點解人哋講一句，你就信人哋？」古小平解釋稱，很難預視他們「邊一句說話係真確」，但承認在聽取承建商解釋後便無再作關注，原因是「無其他嘢去觸發我哋再懷疑」。

就「發泡膠封窗」似乎無再跟進問題，古小平不同意，稱收到投訴後有作跟進。但杜淦堃隨即指ICU的做法更似是「無人再投訴，你哋就唔會理」。委員會主席陸啟康亦質疑，直指發泡膠封窗情況一直存在，「如果睇多啲，無理由睇唔到？」陸啟康直言，從外面看非常明顯，絕對很難看不見，「幾千個居民知道，RI個代表都知道」。

古小平最終承認 ICU 在多次巡查制度上「有很多可改善空間」，但仍強調局方已「認真處理」宏福苑接獲的50宗投訴。至於在大火發生後，他表示ICU已改革制度，包括引入全新巡查機制；由開工到完工期間，ICU 會每四個月到地盤巡查一次；強制要求 RI 必須親自落地盤並提交巡查紀錄；同時，ICU 會透過電腦系統隨機抽查巡視位置和檢驗項目，以防有人預先作假。

古小平同意短時間內拆除發泡膠板無違反《建築物條例》第 16 條

【16:45】宏福苑居民代表大律師譚俊傑就2025年10月28日進行的棚網測試表示關注。古小平解釋，當日進行的主要是檢視舊有棚網的阻燃程度有否隨時間下降，由於屬定性檢測，故毋須抽取大量樣本，兩棟樓宇的數據已具參考價值。

此外，譚俊傑亦質疑，為何在測試新棚網時，主要選取靠近路邊位置的棚網。古小平回應稱，測試進行期間正值更換棚網工程，近路邊的棚網正處於安裝或更換階段，其狀態應最能反映實際施工情況，因此以此作為檢測樣本最為準確。

代表政府的資深大律師孫靖乾。
代表政府的資深大律師孫靖乾。

代表政府的資深大律師孫靖乾指，對於借調至ICU屋宇署代表謝錦明早前在聽證會提到，「如果你喺外牆做打鑿嘅時候，譬如某個樓層做打鑿嘅時候，你嗰個樓層鋪番啲發泡膠板，做完咗之後你拆嘅話，咁短時間，我自己覺得係冇違反法例嘅精神嘅，冇違反呢個《建築物條例》（建造）條例第 16 條嘅，因為我自己覺得條例本身喺度，有時做嘢都要有啲彈性。」古小平認同這個看法。

居民曾查詢誰是RI 惟獲ICU回覆指不便透露身份

【16:10】杜淦堃指出，2025年3月，宏福苑有居民透過1823熱線，向「ICU」查詢該屋苑的RI（註冊檢驗人員）究竟是誰。及至4月，ICU人員劉嘉敏回覆稱，RI是由業主立案法團委任，相關委任資料由法團交予ICU，故該組不便對外透露RI的身份。

杜淦堃亦揭露，在2025年3月24日，劉嘉敏曾問及「鴻毅」是否願意公開其RI身份，鴻毅回覆指不希望向第三方公開有關資料。

杜淦堃質疑，RI的資料如此保密，居民若有意見或投訴，可循何種渠道進行投訴？ 古小平表示，對於是否公開RI資料，他認為這些資料是法團或管理處可以取得到的。

居民投訴相片見發泡膠封窗惟古未有留意 稱注意力「喺石屎度」

【16:00】杜淦堃亦提到，有宏福苑居民的窗戶被發泡膠封閉長達超過一年，古小平同意。杜隨即問及為何長時間未有察覺，古解釋：「因為冇居民投訴」，加上承建商曾承諾「每幾層就會拆」，因而未有深究。惟杜淦堃指出，根據居民向委員會提交的照片，2024年11月及2025年1月的投訴相片中，大量窗戶明顯被封閉，古小平承認曾審視相片，但稱「當時我注意力喺石屎度，未有特別關注封窗情況。」

杜淦堃進一步質疑，古小平為何輕易相信承建商聲稱發泡膠板符合阻燃標準。古小平回應指，當時以為工程按「每3層3層」方式進行，認為風險已降低，並稱屋宇署並無使用發泡膠板的相關指引或標準。杜淦堃引述古小平曾向居民回覆「我們得知承建商用阻燃標準的發泡膠板」，古小平承認該說法「不太準確」，並坦言有關回覆可能令居民誤以為問題已解決，不再向他們求助。

堅稱曾就封窗問題向謝錦明查詢  若知封窗時間如此長會發停工令

【15:40】杜淦堃引述古小平的書面供詞指出，古小平曾向借調至ICU的屋宇署代表謝錦明作口頭查詢。杜淦堃質疑，古小平在進行了多項工作後，為何未有留下任何書面紀錄，形容「做咁多嘢、點解一粒字都冇寫？」古小平回應稱，當時因時間倉促，「大家係同一個office做嘢」，未及即時撰寫電郵確認，並承認這並非其平日的做法。

對於謝錦明在聽證會上表示對古小平的查詢「無印象」，古小平確認當時未有向謝錦明提供任何資料，但堅持曾作口頭查詢，並形容「發泡膠封窗都簡單易明嘅嘢嚟」。

杜淦堃隨後指出，謝錦明曾提及「以發泡膠封窗不可能符合《建築物條例》第16條」，並詢問古小平該解釋是否合理。古小平回應稱：「我的記憶一定是事實。」

杜淦堃再問，現時是否仍認為相關做法未有違反《建築物條例》第16條，古小平表示並非如此，強調當時的觀點是「長時間封窗有問題，但逐層封則沒問題」。他進一步指，現時回想，同意自己是被宏業及鴻毅「呃咗」。古小平在供詞中亦提到，若當時知悉圍封時間如此長，便會發出停工令。

發泡膠封窗古否認疏忽 稱RC及RI會分層施工 風險可控

【15:25】杜淦堃隨後問及有關發泡膠的問題，對於有居民投訴維修工程使用發泡膠板，ICU於2024年9月25日到宏福苑巡查，古小平於書面供辭中稱觀察到當日有3座大廈，包括宏昌、宏盛及宏志閣有棚架及圍網，其餘5座則無棚網，亦無貼發泡膠板，不過地下則放有發泡膠板。他上樓時見到大堂的窗被封，但不肯定住宅內有否發泡膠，稱因有棚網而「睇唔到」。

杜淦堃指，有居民投訴指發泡膠屬可燃物料，憂慮安全風險，質疑古小平在現場目睹大量發泡膠及封窗情況，卻未有跟進。古小平否認疏忽，解釋他於10月28日曾約見註冊承建商（RC）及註冊檢驗人員（RI），對方聲稱會採用「三層三層做」的流水作業方式施工。他當時相信該解釋合理，「無諗過佢哋對我哋講嘅說話係錯」。他補充，當日並無進行燃燒測試，亦未要求對方提交發泡膠的阻燃證書，因為分層施工方式在他看來風險可控，「無基礎叫佢畀證書」，同時也沒有作出任何書面記錄。

委員會主席陸啟康質疑：「點解你會睇唔到？」古小平回應指，棚架所採用的「閉目式」保護網孔眼極為細小，從外面難以看清內部窗戶是否已被發泡膠封住。

居民發信憂新棚網阻燃性 古小平承認ICU回覆「答非所問」

【14:55】杜淦堃指出去年10月28日，即兩次颱風襲港後，ICU 針對居民江祥發發信投訴棚網老化而進行巡查。當時地盤僅更換了部分破損的棚網，現場新舊棚網同時存在。會上展示照片顯示，新棚網顏色較淺且較透光，與舊棚網明顯不同。

古小平作供時承認，當日巡查時有留意到新舊棚網的分別，並曾要求承建商「宏業」出示證書。但在RI代表在場下，承建商稱兩者屬同一供應商，新舊棚網的證書也一樣，古小平認為「當時很難與他爭辯」，故接受該解釋，憑舊證書便讓其過關。

就居民江祥發擔心棚網「燒唔燒得着」的阻燃性問題，杜淦堃展示ICU當時回覆江祥發的信件，內容僅提及「本組已指示承建商盡快完成修復，並由合資格人士檢驗及簽發證明」，卻完全未提及「棚網阻燃性」的檢測結果。杜淦堃質疑該回覆根本是「答非所問」，古小平最終承認，信中無解答居民所關心的棚網阻燃性問題。

古小平承認只有在宏福苑燒棚網，也未曾試過交棚網樣本到政府化驗所化驗，他在供詞亦承認現場燒棚網的測試屬「粗略」，不一定準確。杜淦堃問古小平，這種不準確的測試會否給予居民「以為個棚網無問題」的錯覺。古小平不同意，認為主因是有人（宏業）做了手腳，否則是有機會可在現場「燒到驗到」。

棚網點燃10秒仍燃燒或受環境因素影響  靠實驗室證書及文件核實阻燃性

【13:10】聽證會初期曾播放一段影片，有人以打火機燃燒棚網約15秒，棚網起火後未有自行熄滅，需由在場人士吹熄。古小平指，當時由承建商代表吹熄，認為吹熄「嗰下有問題，但複驗點都燒唔著」。古續指，當時是由他決定燃燒的位置，取自地下的樣本無法點燃，而天台樣本焚燒10秒後就被「整熄咗」。他承認實驗結果可能受環境因素影響，因此未有再追問。

杜淦堃關注參與檢測的「RI」代表是否具備專業資格，多次追問「你點知佢有無資格？」古小平回應稱「佢係代表RI」，杜淦堃再問「個代表有咩專業資格？」古小平表示從對方卡片得悉其職銜為「高級合約經理」，相信有一定資歷。杜淦堃回應「哦，原來係咁」，現場傳出笑聲。

委員會主席陸啟康關注「超過十秒本身已經係一個問題，無論咩情況之下燒」，因為火警現場環境無法預測，任何持續燃燒均應視作警號。古小平則回應，環境因素如網膜沾上污漬或易燃物，可能導致局部燃燒；而現場測試僅為參考，主要仍依賴實驗室證書及文件核實阻燃性。

杜淦堃質疑古小平對於測試棚網是否「沒有什麼經驗」。古小平否認有關說法，強調「這些燒棚網並不是什麼複雜的事情，看一兩次就已經能夠掌握，而且我也有問過同事」。

古小平指出，他親眼見過兩次測試，過程中並沒有人會吹熄棚網。不過他補充，「根據我向同事了解，個別例子是曾經出現過的」。他認為，關鍵在於相關的查驗證書。

古小平認查棚網前「通水」 予承建商有機會魚目混珠

【12:55】杜淦堃指出 ICU 過去對宏福苑進行10次視察中，有8次均有事先通知註冊檢驗人員（RI）及承建商（RC），僅得2次例外，其中一次更僅因古小平剛好在大埔看醫生而順道短暫視察。

古小平解釋，ICU是為盡快處理後續問題及了解實質操作，故習慣上會預先通知RI，為了「方便啲」而約齊承建商到場。不過，杜淦堃質疑做法與眾多其他政府部分的程序有異，引述消防處、勞工處及屋宇署的作供，均稱為確保調查的公平性與完整性，進行巡查前均不會事先通知。

古小平承認ICU在處理宏福苑及其他屋苑維修投訴時，一般採取「預先通知」的習慣，有別於其他政府部門的突擊檢查機制。杜淦堃質疑「提前約齊RI、RC」變相向承建商「通水」，令承建商得以在巡查前採購110張棚網「魚目混珠」、掩飾違規、應付巡查。古小平同意，但表示「嗰時唔覺得佢有機會做手腳」 。

會上展示的WhatsApp記錄顯示，ICU劉嘉敏（古小平下屬）在視察棚網前通知RI需安排承建商「宏業」的代表譚先生到場。古小平稱，預先通知是基於實際需要，因為棚架安全屬技術問題，且當時已被公眾關注，認為「不是秘密」。

杜淦堃隨即質疑，正因為ICU的「通水」，讓承建商有機會做手腳魚目混珠。承建商在接獲通知的同日，緊急訂購110張棚網以應付巡查。杜淦堃直言「其實唔通知，你哋都可以衝落去查」，問古小平「你哋嘅做法，是俾機會佢哋魚目混珠。」古小平同意，但因為宏福苑地盤範圍大，且ICU未有透露具體抽查位置，故事先並未料到對方會「做手腳」。

古小平表示，ICU在宏福苑大火後已改變監管機制，包括巡查前將不再向RI透露具體目的、改用電腦抽籤決定視察位置及項目等，以防有人預先獲悉而「做手腳」。杜淦堃直言「其實屋宇署、其他部門一直都係咁做，得你哋唔係」，形容「而家改，只係睇齊返」，古小平同意。杜坦言，「如果本身做法無問題，就唔使改啦」。

向RI發文件未獲回獲 杜淦堃質疑「零溝通係荒謬」

【12:15】杜淦堃指出，鴻毅所屬的「RI」沈鉅忠於2022年7月逝世後，直至2023年7月才由陳兆華出任董事兼RI（註冊檢驗人員），同年年底再由吳躍接任。他批評鴻毅的陳述不正確、不可信，直指「鴻毅呃你哋」，期間甚至出現「無RI」卻未見提交強制驗樓首階段表格（MBI1）的情況。他續指，ICU未能察覺問題，亦從未提出質疑，「你哋關心只係文件、紀錄上有無RI」。

古小平回應時承認「係」，承認從未見過接任的RI吳躍。他指出ICU曾向吳躍發出文件，但未獲任何回覆。杜淦堃隨即質疑「零溝通係荒謬」。

古小平解釋，現行強制驗樓制度並無要求定期巡查或視察，而處理投訴時「有啲工程唔使接觸RI」。杜淦堃認為，若其他人可代為回覆，RI只淪為「橡皮圖章」。

RI過世兩年始因投訴才發現 古小平認欠溝通惟認為維修未開始

【12:00】杜淦堃表示，曾任宏福苑工程顧問鴻毅的「RI」（註冊檢驗人員）的沈鉅忠早於2022年7月15日離世，然而屋宇署直至 2024 年 9 月，因處理一宗投訴時才赫然發現他已不在人世。杜淦堃質疑，即代表ICU於兩年間均無聯絡「RI」，認為兩年間ICU與RI欠缺溝通，古同意。

杜淦堃隨後問古小平，即使宏福苑維修工程在該兩年間尚未正式動工，但前期準備工作如搭棚、臨時工程等同樣需要RI參與監督。「搭棚都好緊要……每一個工序都有唔同嘅風險同問題。」質疑ICU為何沒有主動查問RI的狀況。

古小平回應稱，由於宏福苑維修工程在2024年7月才正式開始，強調開工前沒有RI並未影響工程進行。他承認當時並不知悉RI何時離世，亦未有主動查問，因為「當其時嘅着眼點係盡快入返個新嘅RI接手」。

杜淦堃進一步指，ICU的劉家敏至少兩度要求鴻毅補交強制驗樓計劃文件，並指出如沒有獲委任的RI應該停工。他質疑：「發現RI死咗兩年，應該都唔係成日發生，所以你應該會記得？」

杜淦堃再問及古小平在沒有RI的兩年間，署方有否主動巡查，古重申宏福苑的工程在2024年7月才展開，由沈鉅忠離世至開工期間，工程都未有進行。

杜淦堃指出，鴻毅公司在2024年10月向ICU提交文件，表示「其上述項目已即時交由另一位RI吳躍接手跟進」。他認為，鴻毅的說法暗示RI已「無縫接軌」，但ICU完全沒有查問沈鉅忠何時離世，又指ICU曾多次催促鴻毅提交新RI的名字，卻始終不覺可疑。

後樓梯生口、發泡膠封窗等 古小平認ICU有監管責任

【11:50】在物料監管方面，杜淦堃指，古小平的供辭提及，負責註冊檢驗人員（RI）責任包括確保建築用料符合標準，但ICU與屋宇署同樣不會核實或澄清物料問題，或定期了解物料是否合標準。

杜續指，根據《建築物(建造)規例》第16條，進行建築工程或街道工程，須採用適當的建造方法及程序及採取適當的預防措施。他進一步提問，後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網、被動消防裝置是否合規，以及棚架所屬的「ICU」（獨立審查組）是否需要承擔責任。

古小平承認，後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網是否存在風險、被動消防裝置是否合規、棚架會否造成危險，ICU均有責任。古強調，相關事項須由ICU跟進及調查，之後才會轉交屋宇署，並表示：「係我哋嘅管轄範圍。」

監督工程靠RI自律 ICU對其質素、可靠性及誠信無審查機制

杜隨後問及宏福苑後樓梯開「生口」的問題，古小平指ICU無察覺，承認並無於後樓梯視察。 杜淦堃指，「即係無人投訴，你哋就唔知？」古小平回應「係」，同意只靠「RI」（註冊檢驗人員）自律及監督。

杜隨後再問如何監察「RI」，古小平同意ICU對「RI」委任既無角色，也無審查，認為應由屋宇註冊制度和市建局招標妥。

杜淦堃質疑，即使RI與承建商未有按規定執行監察，署方單靠審查文件根本無法發現 RI 「講一套做一套」的情況，認為署方對RI的質素、可靠性及誠信並無審查機制。 

古小平表示，本身制度有RI監察工程，業主聘RI監督。他承認，ICU無定期巡查，接獲投訴「先做嘢」，依賴承建商及RI自律和監督 。

強制驗樓評分制 區議員推薦曾佔15分

【11:45】聽證會上，亦談及宏福苑為何會被加入強制驗樓計劃。當年強制驗樓的評分機制按樓齡、有否做過大維修、有否潛在危險等，分數越高、入選計劃機會越高。杜淦堃質疑，為何設有業主立案法團（OC）的屋苑能獲5分，沒有法團僅獲1分，「有法團管理嘅屋苑仲高分過無法團管理屋苑？」此外，杜亦質疑為何獲「區議員推薦」更會獲15分。古小平承認，當年邏輯「確實不平衡」，並指機制已在2021年修改，沒有法團的樓宇會獲較高評分，以盡快處理潛在風險，評分亦已與區議員推薦無關。

每月僅抽查16宗RI檢驗報告作深入審查 巡查時亦主要靠「目測」

【11:25】聽證會上揭露，ICU在監管大型樓宇維修及強制驗樓計劃（MBIS）時，非常依賴註冊檢驗人員（RI），惟每月的抽查比例低，僅16宗。而當中僅三分一是實地審核，其餘則是靠報告審核。

審核維修報告方面，古小平作供稱，當收到由RI提交的檢驗報告（MBI 3）後，ICU主要進行「初步檢查(Preliminary Check)」及「基本審查（Fundamental Check）」，不過，他承認ICU人員僅限於核對表格簽名、註冊資格及報告目錄是否齊備，並不會深究報告內容的真確性或工程的實際需要。

就較深入的「審核檢查（Audit Check）」，ICU 依靠電腦系統每月固定抽出16宗個案，當中僅約三分一（即5至6宗）會進行「實地視察site audit」。其餘三分二的「報告審核 document audit」，古小平指會評估RI檢驗手法是否恰當。至於會否顯示其他問題、「有冇defects(瑕疵)需要整」，杜淦堃直言「佢講你就睇到，佢唔講你咪睇唔到」，如果不去檢查，就只能靠RI檢驗的可靠性，古小平同意。

宏福苑個案中唯一被抽中作實地審核的宏泰閣，杜淦堃展示當時的巡查表格與相片，指出ICU職員視察時主要依靠「目測」，對於天台水缸、消防缸有否生鏽等問題，古小平承認「唔會做咩測試」、也無辦法「全部睇晒」，只會抽樣巡視天台、某些樓層、地下等部分區域。 杜淦堃質疑，單是宏福苑一個項目已提交了8張表格，而只有宏泰閣一幢被抽中，按全港維修數量計算，每月16宗的抽查量是很低，古小平同意，解釋稱每月16宗是過往按資源及人手而作決定。

房屋局ICU代表古小平。
房屋局ICU代表古小平。

ICU 劉嘉敏無提交供詞  古稱工作由他指派 清楚工作內容

【10:25】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，房屋局獨立審查組（ICU) 高級屋宇保養測量師古小平曾先後兩次在房屋局獨立審查組（ICU)工作，對建築條例及ICU的建築監管責任有長期認知。2018年3月晉升至高級屋宇保養測量師，2024年1月4日再次加入ICU，他曾在房署屋邨管理處工作，負責屋邨保養工作。

杜淦堃提到，宏福苑大維修至大火當日，他是ICU強制驗樓計劃（MBIS）小組的主管，其團隊包括5名專業人員及12名非專業人士，杜淦堃問及，大火發生前，坊間普遍留意到大維修承建商存在圍標行為，指這些不法行為「都不是新鮮事」。古小平回應時同意。

杜淦堃進一步追問，在大火之前，承建商有否出現其他不當行為，包括偷工減料。古小平表示，此類情況在行業內「有機會發生」，但他本人並不知悉在他曾參與的大維修工程中是否曾經出現。

杜淦堃隨即追問：「你的答案是不知悉？」古小平回應指出：「如果有的話，已經舉報俾廉政公署（ICAC）了。」

另外，古小平提到，就「宏福苑」項目，除古本人外，還有劉嘉敏及李嘉豪參與處理。杜淦堃指，劉嘉敏沒有向委員會提供證人供詞，問古小平原因，古小平解釋指，劉嘉敏日常工作均由他所指示，「佢落去我都同佢一齊，我清楚佢嘅工作」。

翻查資料，在獨立委員會舉行的首場聽證會中，代表委員會的資深大律師杜淦堃引述WhatsApp群組的訊息，當中一條訊息的發訊息者為時任ICU屋宇保養測量師劉嘉敏，「預告」將到場巡查，並且與Andy Sir(古小平)對棚網進行阻燃測試。

而古小平早前作出的供詞亦提及2024年9月到宏福苑巡查後，曾口頭諮詢借調到ICU的屋宇署前高級屋宇測量師謝錦明，獲回覆以發泡膠封窗不是建築工程，對防火物料沒有要求，無法採取行動。

記者：黃子龍、陳俊豪

攝影：蘇正謙

 

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