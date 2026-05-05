觀塘瑪利諾書院強制中三中四生上課前交手機 違者記4缺點 學生聯署抗議

觀塘瑪利諾書院上月底宣布，5月中旬起在中三及中四級推行「手機儲物櫃制度」，強制學生進入課室前必須將手機關機並放入指定儲物櫃，違規者每次記4個缺點。學生於午膳及放學時段可取回手機。事件引有自稱該校學生發起網上聯署，批評新制度只適用於中三及中四級不公平，連從未違反校規的學生也受影響，且校方事前缺乏諮詢，要求暫停推行及召開諮詢會。

教育局：校規應以培養自律為目標

教育局回覆《星島頭條》查詢時表示，知悉有關事宜後，已即時聯絡學校了解情況並跟進事件。制定和執行校規是學校日常運作及校本事務，一般由校方因應校情作專業處理。教育局會繼續與有關學校緊密聯絡，提供適切的意見及支援。

教育局表示，一直為學校提供指引，清楚列明學校制定及執行校規時的一般原則。學校在擬定校規時，應以培養學生自律為目標，透過與持份者討論和溝通，確立他們對校規的理解和共識。此外，學校應參考相關指引、法例及校本情況，在關注學生的學習、課堂秩序及紀律的同時，亦應顧及學生和家長的實際需要，作適當的校本安排。

校門玩手機亦屬違規

根據網上流傳的校方通告，指為促進學生自律、減少課堂分心及降低手提電話失竊風險，本月中起推行「手機儲物櫃制度」，強制要求所有中三及中四學生如要帶手機回校，家長須簽署同意書；學生進入課室前須將手機關機並放入指定儲物櫃，上課日的午膳及放學時段方可取回。違規者每次記4個缺點，在校門玩手機亦屬違規。

通告亦指，校方將定期檢查，若在學生身上發現手機，會被視為違規並沒收，而被沒收的手機，需由家長陪同學生到校領回。如學生早退，或於上課期間外出參觀、出席活動或比賽，應在校務處辦妥手續後，方可安排取回手提電話。如學生遲到入校，須將手機放入儲物櫃後才可進課室，取回手機後仍需遵守校規，在校園范圍內，任何時段均不能打開手機。校方會定期檢視以上安排。

學生聯署提四大訴求

安排疑似引起學生不滿，並在社交媒體設置專頁發起聯署，列出3條理據反對相關規定，包括安全與緊急聯繫風險、實行細節存在不合理與不便，以及缺乏諮詢與溝通。

他們亦提出四大訴求：立即暫停推行強制手機儲物櫃制度；召開家長及學生諮詢會，聽取各方意見，共同探討更合理、人性化的手機管理方案；若保留儲物櫃安排，應優化有關存放及取回手機的安排，保障學生緊急聯繫權利，並取消過於嚴苛的罰則；校方需就手機存放期間的安全、遺失、損毀責任，向學生及家長作出明確說明與承諾。他們亦建議，學校只限制學校范圍內使用手機被捉到的學生。