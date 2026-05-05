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宏福苑安置︱解說專隊聯絡業主收資訊包 6月底前簽信將首批揀樓

社會
更新時間：20:21 2026-05-05 HKT
發佈時間：20:21 2026-05-05 HKT

為向宏福苑業主提供長遠居住選擇，房屋局設立特設銷售計劃，業主可選購九龍灣、啟德、粉嶺、大埔等10個項目共約3,900個單位。房屋局局長何永賢指，業主6月30日或之前簽署「接受收購建議信件」，將會首批優先揀樓，而在7月1日至8月31日間簽署，會安排在第二批揀樓。

涵蓋10個項目 約3900單位

何永賢在社交平台更新特設銷售計劃狀況，指隨着工作推展，當局已陸續接觸宏福苑業主，並安排派送特設銷售計劃的資訊包，當中詳列10個資助出售房屋項目的單位數目、設施配套、周邊環境等資料。「解說專隊」正聯絡業主以收取資訊包。

房屋局已陸續接觸宏福苑業主，並安排派送特設銷售計劃的資訊包。何永賢fb
房屋局已陸續接觸宏福苑業主，並安排派送特設銷售計劃的資訊包。何永賢fb

愈早簽署收購建議信愈早揀樓

何永賢提醒，於今年6月30日或之前簽署「接受收購建議信件」的業主，將可作為首批人士，在「特設銷售計劃」中優先選樓。至於在今年7月1日至8月31日期間簽署的業主，則會被歸入第二批選樓。

宏福苑業主如有任何疑問，可聯絡「解說專隊」，或致電宏福苑長遠居住安排方案查詢熱線︰2129 8133。

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