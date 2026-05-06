每日雜誌｜資深玩家為愛入魂 陀螺旋風翻紅襲港 公園「開盤」自發籌辦比賽 盼提高社會接受度

「3、2、1……Go shoot！」近日陀螺旋風襲港，各區公園聚集玩家「開盤」比賽。熱潮背後，有一群資深玩家耕耘廿載，不時舉辦比賽互相切磋交流，去年更有本地代表出征陀螺世界盃勇奪亞軍，成為「世二」。另有小學教師從STEAM角度出發，把陀螺融入科學教材，讓學生透過陀螺學習軌跡、摩擦力和公平測試等概念。眾人喜見更多玩家加入市場，盼望社會提高對陀螺的接受度，除了以情懷延續文化，亦會從比賽規範化和建立裁判制度入手，讓熱潮走得更遠。

學校準備了不同陀螺教材予學生學習。

有小學教師把陀螺融入科學教材。

職業治療師帶進長者中心

周日午後下起傾盆大雨，無阻一班「陀螺戰士」揮灑汗水，為爭奪冠軍寶座傾盡全力。本地陀螺競技團隊「一旋入魂」在沙田舉辦比賽和體驗活動，聯合創辦人李劍峰（阿峰）說，爆旋陀螺有獨特趣味，組裝需要細心思考，對戰交流需要練習力量和技巧，當中不乏運氣成分，令遊戲充滿變數和刺激感，「陀螺未轉停，也會有突發情況影響勝負。」

今年2月，台灣率先掀起陀螺熱潮，至4月蔓延至港，各區公園晚上聚集玩家「開盤」比賽，更有愛好者開發應用程式供玩家「約戰」。有社福機構於海濱公園設陀螺擂台，免費借出陀螺予新玩家試玩。另有職業治療師把陀螺帶入長者日間中心，訓練長者的手眼協調，藉此打開跨代的話匣子。

學生透過陀螺學習軌跡、摩擦力和公平測試等概念。

阿峰形容，過去陀螺在香港一直是「小眾活動」，只有熱心玩家推動，更面對難覓場地、被人標籤為「幼稚」的痛點，如今市民會自發帶陀螺盤出外對戰，有更多相關組織和群組出現，交流「約戰」和購買情報等，「4月前後是『兩個世界』。」香港爆旋陀螺協會副會長文天諾（Philo）同意指，歷年只有約100位玩家活躍，參與大型比賽的多是熟面孔；現時有大量玩家加入市場，甚至因為額滿而無法參賽，他坦言感到高興，不再擔心圈子小、玩家陸續「退坑」的問題。

近期本港爆發搶購潮，多間玩具店和百貨公司限購陀螺，發射器和對戰盤亦被搶購一空。Philo分享，陀螺有價有市，如官方曾推出全球僅90個的稀有版戰鬥陀螺「阿努比斯」，10多年前已炒賣至港幣7位數字。官方亦有推出輔助對戰工具，用作記錄發射次數、轉速和力量。

Philo接觸陀螺近20年，15年前，他開始參加本地比賽，結識一群志同道合的朋友，至2017年成立協會。首兩代官方比賽也開放予成人競技，無奈第3代起對年齡有嚴格限制，只限6至12歲的孩童參加，投入多年的玩家頓失方寸，眾人遂以協會名義舉辦比賽，讓大人仍有玩樂空間。

本地陀螺競技團隊「一旋入魂」合作超過7年。

小學教師將原理融入教材

身兼通德學校教師的Philo亦把陀螺帶入校園。他說，陀螺官方近年積極推展STEAM教育（結合科學、科技、工程、藝術及數學5個範疇），如香港代理曾與教育機構合作，在大型商場開設興趣班和體驗活動，故他亦嘗試在學校的多元智能課加入陀螺元素。

香港爆旋陀螺協會副會長文天諾展示多款陀螺配置。

訪問當日，Philo着學生進行陀螺底盤測試。陀螺由攻擊環、軸心和底盤組合而成，在維持前兩者相同的情況下，學生測試利用不同底盤下，陀螺的移動軌跡和轉動時間，繼而了解力學、摩擦力、齒輪和簡單機械等知識，並學會「公平測試」的概念。儘管當中不乏玩樂成分，Philo認為學生投入並學習到科學知識，十分鼓舞。

學生計算陀螺配合不同底盤的轉動時間。

4月初，屯門有大型商場舉辦陀螺校際賽，Philo所屬學校勇奪亞軍。他憶述，決賽一度領先下反輸，但學生在台上互相搭肩鼓勵、沉着應戰，「看到他們成長，十分開心。」有家長亦言，子女日常的話題，已由電動遊戲轉為陀螺，一同研究部件和技術。

盼港陀螺競技發展規範化制度

陀螺看似變成潮流文化，實質比賽已經規範化。在高水平比賽，大會設有「視訊助理裁判」（VAR），惟本地比賽甚少應用，依靠選手自行拍片上訴，部分玩家亦未熟讀規則，形成爭議。

為了讓陀螺競技健康發展，Philo借鏡發展更成熟的寶可夢（Pokémon）卡牌，了解其裁判資歷認證，盼能在港發展規範化的審訊制度，協會亦考慮製作資源套或網上教材，以減少誤判和不公平。

眾人喜見更多玩家加入市場，阿峰直言，陀螺是商業產品，民間推廣上處於被動，「不管有否熱潮，只要官方不再出新產品，我們就會變回小眾。」但他期望，社會提高對陀螺的接受度，讓玩家有更多比賽和競技的機會，並一同支持香港代表再踏上亞洲和國際舞台，「即使是短暫火花，也希望玩家在這段時間留下美好回憶。」

在Philo眼中，「陀螺文化」包括社群、產品、改裝及藝術成分，兒時在公園對戰的畫面重現，產品推陳出新，玩家設法改裝陀螺打開工藝文化的大門，亦有愛好者視陀螺為藝術品，如官方曾出版「Hello Kitty陀螺」，「有很多想像空間。」他盼望，情懷能夠延續文化，讓陀螺熱潮走得更遠。

比賽規則多樣 最先衝擊4分者勝

今代爆旋陀螺存有多款比賽規則，其中主要為「3陀螺4分制」，最先得到或超過4分者勝，另設「單陀螺4分制」、2人隊制的「雙陀螺4勝制」及3人隊制等。

本地陀螺競技團隊「一旋入魂」聯合創辦人李劍峰說，比賽規定3個作賽陀螺的部件不能重複（一般CX紋章鎖除外），而得分方法普遍有4種，分別為「持久勝利」得1分、「衝擊勝利」和「擊爆勝利」得2分，以及「極限勝利」可得3分；若對手發失兩次，亦可直接得1分。

「戰士」代港出戰世界賽 悉心籌備多時奪亞

香港陀螺選手水平超卓，去年10月，本地代表Kyle赴東京鐵塔參戰「爆旋陀螺X世界盃」，惜敗於土耳其選手，榮膺世界盃總亞軍。

香港代表Kyle（右）去年於陀螺世界盃勇奪亞軍。 受訪者提供

Kyle說，選手需要先勝出香港區資格賽，才能代表香港出戰世界盃，「玩了10年終於贏到香港第一，十分開心。」資格賽和國際賽相距不足兩個月，他僅休息了1星期便着手準備，在8月底購買和組合新陀螺應戰，「每星期投放20多個小時在陀螺上。」

國際級比賽對參賽陀螺有嚴格要求。本地陀螺競技團隊「一旋入魂」聯合創辦人李劍峰指出，官方要求極高，「陀螺幾乎要全新、沒有損耗才接受。」他分享，2024年有另一代表作賽，無私分享經驗，令團隊作周全準備，購置多套陀螺供Kyle赴賽。Kyle亦言，陀螺存有「公差」，零件也有鬆緊度，團隊在比賽前兩天飛抵日本，讓官方檢查裝備，「官方會用尺量度，配件少了0.01厘米也不准作賽。」

「一旋」成員阿辛和Rex作為陪同者，隨Kyle到日本參賽，提供技術和情感上的支援，坦言既緊張又興奮。二人指，Kyle從16強起慢慢晉級，每一勝仗也得來不易，如8強對上墨西哥選手，事先得知對手強悍，但對方臨時換人，團隊對新對手所用的陀螺和技法一無所知，幸終以4比2勝出。阿峰補充，近年見證Kyle的成長，其認真對待陀螺競技，投入的精神和時間也達選手級數，盼香港選手未來更上一層樓，為港爭光。

記者：仇凱瑭