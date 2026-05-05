五一黃金周︱高鐵站現離境人潮 長沙客大讚港人熱情 使幾萬未夠喉 離港前再掃藥妝

內地五一黃金周踏入尾聲，西九龍高鐵站陸續有旅客離港。有一家大小拖着行李箱及少數露營旅客準備返程，亦有不少人在站外藥妝店作最後衝刺「入貨」。《星島頭條》記者今午（5日）到西九高鐵站觀察，旅客有序排隊通關，站外屏幕顯示檢票閘口「暢通」，過關時間少於15分鐘。

半數長途高鐵車票售罄

高鐵站屏幕亦顯示，約6至10分鐘就有一班短途列車出發，前往深圳、東莞和廣州等，部分班次車票售罄。至於往長沙、廈門和北京等的長途列車，則約30至1小時一班，有半數班次車票售罄。

露營客指郊野多垃圾 盼麥理浩徑增垃圾桶

福建露營旅客賴先生與楊先生首次來港徒步，選擇挑戰麥理浩徑一、二段，夜晚則在官方營地露營。賴先生表示，為嘗試新行程，今次選擇到港露營5天4夜，帶齊物資便與友人一同上山，「景區都逛過，就不想再去了，想嘗試一下新的，（徒步）是一個新的運動，香港的風景也非常好」。問及營地衞生情況，他稱該營地設有垃圾桶，看到其他人都很守規則，自己亦會將垃圾裝起來、掛在背包掛鉤，「不會隨意丟棄。」

楊先生則稱，看到部分海邊如破邊洲有漂浮垃圾，亦有人在營地亂拋垃圾，步行期間也發現麥理浩徑的垃圾桶數量偏少，但露營客眾多，一路上見到地上有一些食物殘渣、包裝等垃圾，故建議「能增加垃圾桶會更好。」

長沙客大讚購物天堂 惟嘆的士支付不便

長沙旅客詹小姐與朋友訪港3天，選擇去迪士尼樂園及維港等熱門景點，合共花費約數萬元人民幣。離境前，她再到高鐵站外藥妝店作最後「補貨」，「剛從海港城過來，有很多都還沒逛，只買了衣服。」

她大讚香港人熱情，服務亦不錯，但正值五一黃金周，不少景點都大排長龍，「商場和迪士尼人太多，要排很久的隊」。問及雨天有否影響行程，她稱剛好安排參觀太平山山頂那天下雨，最後未能到訪略感遺憾，但仍慶幸下雨後氣溫較涼爽，也不會悶熱，很舒服。

不過，她亦提到在香港乘坐的士時支付方式稍為不便，大大影響心情，「剛才司機不收微信支付、支付寶，我們的現金也花完了，最後要透過轉賬給司機的內地朋友，也是有點不知所措，因為的確第一次遇到這個情況，其他都很好的」，期望日後電子支付更為友好，並計劃下次再來港買護膚品和藥妝，「香港就是購物天堂，買東西都很方便。」

重慶情侶購物為主 3日使兩萬人仔

深圳旅客黃小姐一家三口來港4天，主要行程為迪士尼樂園和東涌購物中心，單是購物便花費一萬多元，「買了小孩子衣服，還有大人也買了一些，因為買了（樂園）年卡，便經常過來」，相比起上海迪士尼，到訪香港較近，交通亦很方便，故平時經常往返香港，又計劃未來小朋友長大後，再帶她到海洋公園等景點參觀。

重慶李小姐與男友張先生則以購物為主，3天行程花費約1至2萬元人民幣，購買名牌鞋子、食品和日用品。她們表示，由於來港次數較多，已經很熟悉環境，故行程主要是購物，「不太去景點」，又計劃下次訪港順道前往澳門。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙