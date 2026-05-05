家庭幸福指數︱調查指逾四成29歲以下成年人願與AI傾心事 每五人便有一人感孤獨

香港家庭福利會今日（5日）公布2026「香港家庭幸福指數」，分數為6.09分，屬於「一般」水平。自2019年首次調查研究以來，家庭幸福指數今年止跌回升，由2024年的6.06分，升至今年的6.09分，增加0.03分，整體幸福水平與2024年相若。

響應世衞問卷加入「孤獨」問題

調查於今年1至2月進行，以隨機抽樣方式，透過固網及手提電話，邀請2,112名18歲或以上與家人同住的香港居民，回答「香港家庭幸福指數」問卷。指數共有26條題目，涵蓋6個範疇，包括家庭團結、家庭資源、家庭健康、社會連繫、社會資源和生活平衡。此外，為響應世界衞生組織近年關注的公共衞生議題「孤獨」，是次調查特別加入相關問題，以探討家庭幸福、孤獨和與AI相關情況。

調查顯示，6個範疇的得分整體與2024年相若，當中「家庭健康」得分在新冠疫情後下跌幅度明顯，至今仍未錄得顯著回升；「社會連繫」得分則由2022年起逐年上升；「生活平衡」是6個範疇中唯一有顯著升幅，上升0.19分。

貧富家庭幸福指數持續有顯著差距，家庭月入少於4,000元與月入10萬或以上家庭，於2024年已有0.6分幸福指數的顯著差距，今年更進一步擴大至1.01分。政府最新公布2025年家庭住戶每月入息中位數為3萬。調查顯示，月入略低於本港中位數的家庭（HK$25,000-$29,999），其家庭幸福指數自2019年起持續下跌，今年該群組幸福指數（5.96分）甚至低於整體平均值的6.09分。

全港每5人有1人「孤獨」

調查響應世界衞生組織2025年發表的全球報告中指出「全球每6人中就有一人受孤獨的影響」，在問卷中加入「孤獨」相關問題。調查顯示，19.8%受訪者達「孤獨」臨界值，即全港每5人中就有一人被界定為感到「孤獨」，較世衞數字嚴重。同時孤獨感分數較高的受訪組別，其家庭幸福指數亦較低。

即使與家人同住，23.5%受訪者不願意與家人傾訴。近一成人甚至不願與家人、朋友或人工智能AI傾訴，推算全港約有52萬人處於這種「家內孤島」的自我孤立狀態。調查結果同時顯示，每日與家人相處、傾談的時間，與家庭幸福呈正比。若每日與家人相處時間由少於1小時增加至2小時，其家庭幸福指數則提高0.26分，孤獨感分數下跌0.62分。

AI暫未取替人類成為傾訴對象

18至29歲年齡組別之中，41%受訪者表示願意與AI傾訴心事。優先次序而言，撇除不認識AI的受訪者，18至29歲組別有71%相比AI更願意與朋友傾訴；而相比AI更願意與家人傾訴心事的只有58%，顯著低於30歲或以上組別的78%。這反映AI暫時仍未取替人類成為傾訴對象。

家福會根據以上結果，建議繼續以家庭作為單位推動「家庭健康」，提倡「健康是一家人的事」；每日與家人相處至少2小時、傾談至少15分鐘，互相陪伴、表達關懷，如觀察到家庭成員有孤獨傾向，應主動關心他們或向專業人士求助；Al聊天工具已甚普遍，人工智能與家人朋友間的傾訴相處，可起相輔相成作用，呼籲政府及各界機構推出更多貼近市民需要的服務與培訓，協助較少接觸數碼科技人士了解AI及其正確使用方法，讓科技真正成為促進連繫的工具。

記者：蔡思宇