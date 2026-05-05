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港珠澳橋1400個跨境非商用私家車配額5.7起供申請 首設公開類別全民可抽

社會
更新時間：16:47 2026-05-05 HKT
發佈時間：16:47 2026-05-05 HKT

運輸署宣布，共1,400個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額5月7日起接受申請，當中包括900個新增配額。並首次增設不設資格限制的「公開類別」，所有香港永久性居民及註冊公司均可申請。

新增「公開類別」 香港永久居民及註冊公司可申請

運輸署（5月1日）宣布，為進一步善用港珠澳大橋及推動港澳便捷跨境通行，將開放共1,400個香港跨境非商用私家車常規配額（香港配額）予公眾申請。除按一貫做法接受符合指定在澳門就業或從事商業活動的個人或公司分別申請「資格類別」下的個人或公司配額外，今次亦新設「公開類別」配額，即所有香港永久性居民及註冊公司均可申請。

共1,400個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額5月7日起接受申請。添馬台FB圖片
共1,400個經港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額5月7日起接受申請。添馬台FB圖片

各類配額詳情如下：

  • 個人配額：共500個，包括250個新增配額及250個重新發放的現有配額，供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請
  • 公司配額：共500個，包括250個新增配額及250個重新發放的現有配額，供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請
  • 公開類別：共400個，所有香港永久性居民及在港註冊的公司均可申請。

運輸署發言人指，新增的「公開類別」將便利香港居民自駕往澳門工作、經商、探親或旅遊，以加強兩地連繫。

5月7日起接受申請 5月20日截止

合資格人士可於2026年5月7日上午9時起，至5月20日下午5時15分截止，透過香港政府一站通網頁遞交申請，其後將進行抽籤。

署方提醒，每人或每間公司只能提交一份申請，而現時持有於2023年9月或之後發放配額的人士或公司，均不合資格申請。

獲發配額的私家車預計最早可於2026年7月13日起，不限次數經大橋進出澳門市內，配額有效期直至2029年7月12日。
 

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