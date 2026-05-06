啟德體育園︱《壯志凌雲》矗立星海園 武士策騎騰空躍 展港衝前雄心志

任哲是中國當代具代表性的雕塑藝術家之一，以雄渾剛勁、充滿精神張力的武者與英雄形象聞名於亞洲及國際藝壇。除了坐落於啟德體育園中央廣場的《龍之九子》，毗鄰美食海灣的星海園內亦矗立着他創作的巨型雕塑《壯志凌雲》，作品刻畫一位策騎飛馬的武士從體育大道騰空而躍，演繹了昔日啟德機場引領香港騰飛的重要⻆色，也展現香港繼續衝前的雄心壯志。

武士策馬英姿比擬運動員精神

《壯志凌雲》以香港海港為背景，策騎着飛馬的武士從啟德體育大道騰空而躍、氣勢如虹，直衝雲霄，既有一日千里的速度，又具有力破千軍的威勢，展現「少年當有凌雲志，萬里長空競風流」的遠大理想與志向。整座雕塑形神兼備，武士策馬的英姿，與運動員追求「更高、更快、更強」的精神可作比擬，同時體現香港超越向前的雄心壯志。

金庸「俠之大者」雕塑轟動

任哲1983年於北京出生，畢業於清華大學美術學院雕塑系，取得學士及碩士學位，現為中國雕塑學會理事，並積極參與公共藝術與文化交流活動。他擅長將中國傳統文化，如書畫、武術、詩詞與哲學與西方當代雕塑語彙相融合，作品多以不鏽鋼、青銅等材質創作，呈現「蓄勢於外、化象於表、凝神於中」的精神核心。其雕塑常以武者、歷史與文學人物為題，象徵不斷自我超越的精神力量。

任哲的作品獲各地多個藝術機構收藏，包括故宮博物院、中國美術館等，並多次榮獲國際獎項。他曾在中國、紐約、新加坡、韓國等地舉辦個人展覽，包括2017年在香港交易廣場的展覽，以及2019年在北京太廟的展覽，成為該建築群600多年來首個當代藝術展。近年最為矚目的是為紀念文壇巨匠查良鏞（金庸）百年誕辰，舉辦的「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，他將金庸筆下5本小說中共22位家喻戶曉的小說人物，塑造成充滿力量的雕塑，引領觀眾深入金庸的武俠世界，亦是全球首個獲正式授權的金庸經典武俠人物雕塑藝術展。

記者：蔡思宇

攝影：蘇正謙