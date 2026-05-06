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《龍之九子》啟德體育園騰飛 雕塑家任哲：由機場蛻變為國際體育文化娛樂新地標

社會
更新時間：00:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：00:00 2026-05-06 HKT

開幕一年的啟德體育園早前榮獲《時代雜誌》選為「2026年全球最佳勝地」，而坐落於中央廣場的巨型裝置藝術《龍之九子》，更成為整個園區的矚目地標。負責設計及打造這個地標的著名雕塑家任哲表示，《龍之九子》並非靜態作品，而是一座具有時間性與敘事性的藝術創作，由在園區開幕階段，作品以「蟄伏」形態呈現，隨着體育園全面啟用，作品於園區開幕一年後進入第二階段，進化為「龍騰飛升」的設計，並於今日正式開放，象徵啟德由昔日的機場，蛻變為國際體育及文化娛樂地標，標誌着邁向新時代、新征程的重要布局。

九子多樣性體現「和而不同」思想

任哲接受訪問時表示，由構思《龍之九子》至完成，歷時三年，包括資料搜集、造型推敲、現場勘測及最終安裝等環節，而團隊於初期亦曾作多次討論，最終決定以龍為主軸，因中華民族又稱為「龍的傳人、炎黃子孫」，而啟德位處於「九龍」，因此把「龍生九子」融入作品。

他指，中國傳統文化有「龍生九子，各有所好」的意象，九子外貌、性情與能力各異，有喜好音樂、勇於冒險、善於沉思、力大無窮，甚至具備吞火避災之能，體現古人「萬物有靈、物盡其用」的造物哲學。九子的多樣性，亦象徵「和而不同」的思想，借喻香港運動員各擅所長、各司其職，卻同為香港爭光的重要力量，亦寓意不同背景的人團結一致，代表香港文化共融、靈活多變的特質及不斷追求的精神。至於採用不鏽鋼材料打造，因鋼材不僅具備防鏽功能，也能更好地適應香港潮濕炎熱的氣候。

他續謂，《龍之九子》以分階段方式呈現，第一階段以「蟄伏」形態亮相，象徵養精蓄銳、內斂聚勢，為整體的藝術敘事揭開序幕，並為日後的升騰作鋪陳；至第二階段，隨着體育園全面啟用並屢獲殊榮，作品進化為「龍騰飛升」的動態設計，龍首昂然上揚，寓意視野提升、氣勢綻放，寄予對園區及香港未來發展的美好冀盼。

任哲指，其作品融入「先藏後發、由地而起」的東方哲學，結合了處世智慧與萬物發展的規律——厚積薄發、腳踏實地，最後顯露光芒的過程，呼應「地氣生發、龍騰四海」的文化意涵。其中龍王龍角以綠色為主，對應五行屬木與東方意象，而東方之龍在古天文學中對應青龍七宿，象徵太陽升起的生命力，進一步強化作品與自然、時序及城市節奏的連結。

冀成香港這代人共同記憶

被問到作品設計是否與風水論有關，任哲稱，這取決於不同人的解讀，良好的風水能讓人們感到舒適與親切的環境，自己創作過程中確實融入不少中國古代文化元素，透過龍的造型、排列和象徵意義，展現中國文化深度，以正向理念塑造和諧氛圍。

關於本地、內地及海外旅客對龍的象徵理解不同，任哲表示，藝術家有自己的想法，同時觀眾也會有不同角度的解讀，「就像一本小說，100個人有100個哈姆雷特」。他認為只要創作初衷正向，觀眾自然會有良好感受，亦不希望作品只有單一解讀，只要觀眾觀賞後感覺愉悅便已足夠。

他指，啟德體育園已成為亞洲以至全球關注的地標，盼作品能為場地加分，並伴隨市民一同成長，成為這一代人的共同記憶。他透露，第三階段計劃在龍口加入龍珠設計，並會選擇在體育園的重要時間節點推出。

記者：蔡思宇

攝影：蘇正謙

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