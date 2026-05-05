調查揭九成打工仔肩頸痛 多忍痛上班 寧可自行服藥也不求醫

康健國際醫療集團（3886）與藥企暉致委託獨立調查機構，為206位18歲以上上班族進行調查，發現上班族有痛症及心血管相關慢性疾病的風險。結果顯示，痛症在職場上極為普遍，88%受訪者過去一年曾出現肩頸痛，超過73%表示自覺痛症與坐姿不良相關，但近八成受訪者即使身體疼痛仍選擇忍痛上班，僅不足兩成會在不適時選擇求醫。

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患慢性疾病情況並不罕見

調查指出，不少上班族寧可自行服藥也不願求醫，逾半數受訪者認為，痛症屬輕微，接近四成選擇自行服藥處理，主動求醫者仍屬少數。調查亦發現，上班族患有慢性疾病的情況並不罕見，當中約30%受訪者患高血壓，17%有高膽固醇或血脂異常問題，結果亦反映上班族缺乏恒常運動，僅有三成受訪者有每周進行至少150分鐘帶氧運動的習慣。

長期久坐增高血壓風險

醫生馮耀棠引述醫學研究指出，市民每周久坐25小時，「每日平均5個鐘，返工時間已經超過咗」，將增加痛症風險30至46%，久而久之，慢性痛症令活動量不足，增加肥胖風險，從而令高血壓及心血管疾病風險進一步增加。

中年人是痛症高危人士

骨科專科醫生楊揚表示，本港成年至中年人士往往是痛症的高危人士，因為市民在40歲後筋腱勞損情況越趨頻密，卻未經正確渠道學習做運動，反而增加發炎症狀。骨科專科醫生張智諾亦指出，市民自行買止痛藥亦有風險，例如坊間常見的撲熱息痛成分，雖然一般風險較低，但對年長或長期服用薄血藥的病患，有機會引起併發症，建議市民出現痛症亦應就醫。