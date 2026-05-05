九龍城廣場AEON正式撤出 向商場付近5300萬分手費 換提早終止租約！

九龍城廣場AEON去年10月已多番傳出結業，《星島頭條》記者曾向AEON查詢，得知AEON分店於去年12月1日起作休整，暫時未有具體重開時間，不排除不再重開的可能性。永旺（AEON）昨日(4日)發布公告，終止九龍城廣場AEON的租約，並向商場支付5299萬的分手費，以換取提早一年多終止租約。

九龍城廣場AEON總面積約114,026平方英呎，位於2 樓、3 樓、1樓及4樓部分樓層，每月租金達480萬。永旺（AEON）昨日發出公告，指在本月15日終止有關租約，AEON須向業主未付港幣52,987,403.46元。

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認結業與重建及「北向消費」消費影響

公告還提到，考慮不斷變化之商業環境及九龍城廣場之重建計劃。鑑於該地段已獲批改作住宅用途，店舖之長遠經營可行性受限，是次提早撤出讓本集團得以避免與重建時間表相關之不確定因素，並避免進一步投資不再符合現代零售標準之陳舊基礎設施。

AEON又認為，提前終止租約乃一項積極舉措，以適應「北向消費」趨勢及香 港零售市場之結構性轉變。

2018及2020年兩次傳出重建消息

九龍城廣場於1993年落成，作為區內唯一大型商場，一直是街坊的日常去處與集體回憶。不過，坊間一直傳出廣場將重建為住宅的消息，對此，九龍城廣場在社交平台發文澄清，指商場「完全沒有重建計劃」、「所謂『重建』計劃其實只是都市傳說」，更強調將進行升級發展，早前逆市已開美食街。

翻查資料，九龍城廣場過去兩次傳出重建消息，分別為2018年及2020年。2018年，有報道指商場向城規會遞申請改劃重建，但因臨時車位問題而被否決；2020年則獲准重建為兩幢31層高商住大樓，提供850個住宅單位，並設有5層地庫及約95,602方呎商業樓面，惟後來卻不了了之。

