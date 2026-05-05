天文台︱立夏低見19.7°C 史上第12最涼 料周五驟雨雷暴來襲

本港近日連續降溫，天文台最新發表的天氣隨筆指，今日（5月5日）是二十四節氣的「立夏」，象徵夏季正式開始，惟受相關東北季候風影響，本港依然感受到陣陣涼意。截至中午12時，天文台總部錄得最低氣溫19.7度，足以排進歷史上第12位最涼「立夏」。根據天文台自1884年以來紀錄，「立夏」當日最低氣溫排名中，最涼紀錄是1999年的17度。

天文台紀錄指，4月的平均最低氣溫為23.8度，平均氣溫25.5度，而平均最高氣溫則為27.9度，分別較正常數值高出2.7度、2.5度及2.3度，全部均是有紀錄以來四月份的第二高。

雨量方面，4月總雨量為160.4毫米，較正常值153.0毫米高約5%。本年首四個月的累積雨量為359.6毫米，較同期正常值300.4毫米高約20%。

截至正午時分 大部分地區氣溫較昨日低4至5度

天文台亦在社交平台表示，受東北季候風及高空擾動相關驟雨影響，今日天氣稍涼，截至正午時分，大部分地區氣溫較昨日低4至5度，19.7度為自2004年後的最涼「立夏」。雖然明日早上仍然較涼，但天色較為明朗。

三道冷鋒訪港 4月仍異常溫暖

天氣隨筆文章指出，踏入4月下旬，本應是氣溫穩步上揚的日子，惟春天天氣多變，偶爾有冷鋒南下，若同時受高空擾動影響，冷鋒有機會為廣東地區帶來雷雨。此外，受冷鋒隨後的東北季候風影響，冷鋒過境後氣溫亦會明顯下降，因此春天總是給人乍暖還寒的感覺。

過去一段時間，香港在短短11日內，先後受三道冷鋒及其相關的東北季候風影響，這可以歸因於頻繁的高空擾動。過去10年，另外一次3至5月出現類似在10天左右有三道冷鋒抵達華南沿岸，是在2022年3月底至4月初（2022年3月23日、3月27日、4月1日）。

文章提到，今年4月整體而言香港其實是「異常溫暖」。在第一道冷鋒抵達前，天文台曾錄得30.2度的高溫，受隨後東北季候風影響，翌日天文台錄得4月全月最低氣溫19.7度。這種在溫暖背景下出現的高頻率冷空氣入侵，反映春末天氣變化萬千的特質。

5.8驟雨增多 或有狂風雷暴

展望未來，預料一道低壓槽會在星期四（5月7日）於華中形成，並在接近周末靠近華南沿岸地區，星期四晚廣東內陸地區天氣將漸轉不穩定。現時有部分電腦預報模式預料屆時大氣中層的短波槽加深幅度較顯著，再配合有利強對流天氣發展的高空輻散，星期五（5月8日）珠江口一帶的驟雨會增多及可能有狂風雷暴，但不同預報模式之間的雨量預報仍有分歧。

根據現時評估，今次低壓槽北面的冷空氣較5月初稍弱，屆時該低壓槽是否能發展成冷鋒及抵達沿岸地區仍存在變數。但受隨後東北季候風影響，星期六（5月9日）本港風勢頗大，早上稍涼。