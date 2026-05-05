懲教木棍捅羈留者肛門案  高級懲教主任指兩涉案懲教助理均沒報告事件

時任二級懲教助理3年前在壁屋懲教所連同其他羈留人士捅傷還柙青年肛門，其上司及3名羈留人士否認傷人等罪受審。事主早前供稱在聖誕節翌日在活動室玩遊戲時，誤將爽身粉撒在二級懲教助理身上，遭對方用地拖棍捅入肛門受重傷。時任壁屋懲教所高級懲教主任今（5月5日）早上於區域法院交代案發後2名懲教助理均沒有報告事主情況，自己看到事主當晚送往院所醫院時，對方稱「好痛，屙唔到屎屙唔到尿」。

時任壁屋懲教所高級懲教主任朱英泰交代被告中，一級懲教助理郭紹輝乃二級懲教助理譚力翀的直屬上司，2人有從屬關係，日常一般由二級懲教助理擔任較多前線工作，由一級懲教助理督導，惟具體事務沒有詳細分工。事主趙俙迪早前供稱在聖誕節翌日在活動室玩遊戲時，誤將爽身粉撒在二級懲教助理譚力翀身上，遭對方帶到活動室外樓梯間，用地拖棍捅入肛門受重傷。朱英泰指還柙人士不得在活動室玩弄爽身粉，當日自己下午上班，約2小時巡查1次，下午2時半巡查時看到郭紹輝及譚力翀2人，當時活動室沒有鎖上，郭紹輝站在門邊看管，譚力翀則在活動室內，正向犯人說話，自己沒有深究隨即離去。

朱英泰續指約2小時後巡查時活動室內正在派發晚餐，郭紹輝另帶同犯人前往領取非政府組織提供的聖誕禮物；最後1次巡查時沒有看見事主。朱英泰下班後逗留在壁屋懲教所休息，晚上9時半接到控制室來電指有在囚人士感到不適，需要自己協助轉送院所醫院。事主送到地下病床，朱英泰看到事主時，事主稱「好痛，屙唔到屎屙唔到尿」。朱英泰指事主其後放尿後情況好轉，能夠起身下床走動，自己遂離開下班，期間未曾見過郭紹輝及譚力翀2人。朱英泰交代案發後郭紹輝及譚力翀2人均沒有報告事主情況，事主翌日被按排外出求診送往急症室。

受審被告依次為55歲退休一級懲教助理郭紹輝，以及3名羈留人士19歲李梓睿、19歲李宇軒及20歲林承蔚。郭紹輝否認藉公職作出不當行為罪，指其於2023年12月26日與2024年1月17日之間，無合理辯解或理由，故意作失當行為，即未能執行作為部門主管的職責及未能舉報懲教署二級懲教助理譚力翀襲擊事主趙俙迪。

餘下3名被告否認有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，指其於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使事主趙俙迪身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害趙。

同案33歲時任二級懲教助理譚力翀及20歲羈留人士何力桓日前承認有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，譚力翀另承認串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。

案件編號：DCCC1096/2024

法庭記者：陳子豪

