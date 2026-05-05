康健夥暉致拓社區健康 推動「早預防、早檢測」 蔡加讚：盼建前瞻性醫療網

康健國際醫療集團（3886）與藥企暉致香港今日（5日）簽署合作備忘錄，雙方在「優質藥物」、「公共健康教育」、「社區推廣與活動」，以及「專業發展與醫學更新」，四大方面結合專業與資源，提升公眾對疾病的認識，鼓勵市民關注健康，及早就醫。康健亦宣布，為教師會會員推出痛症及心血管健康活動。此外，雙方早前進行調查，深入了解上班族在痛症與心血管風險方面的現況，當中發現九成上班族出現肩頸痛，但大部分仍忍痛上班。

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引進高質藥物 推公共健康教育

康健醫療及暉致香港於合作備忘錄中訂立多項重點內容，包括康健醫療將引進暉致香港旗下高品質品牌藥品組合，確保穩定的藥物供應；雙方將合作開展免費公共健康教育計劃，涵蓋心血管疾病、癌症、糖尿病及慢性呼吸系統疾病等非傳染性疾病（NCDs），提升公眾對疾病預防與管理的認識。

內容還有聯合舉辦線下推廣活動及社區參與項目，包括健康篩查日、「早期檢測」活動及問卷調查，推動「早預防、早檢測、早治療」的健康理念；以及暉致香港將透過研討會、網上講座及醫學通訊，為康健醫療的醫生及臨床團隊提供最新醫學資訊、藥物發展及臨床試驗結果。

蔡加讚：合作是對港人健康承諾

康健國際醫療集團主席兼行政總裁蔡加讚表示，是次合作不只是一份文件，亦是雙方對香港市民健康的承諾。他指出，康健一直肩負推動社區健康的使命，今次與暉致結合雙方專業醫療服務、藥物支援及社區教育，為市民提供更全面、貼合需要的方案，未來希望建立更具前瞻性的醫療網絡，逐步成為更完善的公共健康支援體系，為香港社區長遠健康發展奠定基礎。

向教師會會員提供專業醫生諮詢

康健醫療同時宣布，為新界校長會及香港幼兒教育人員協會會員，提供一次專業醫生諮詢，計劃名額約100人，申請人需持有效教師會會員資格，並以「先到先得」方式確認。諮詢範圍包括痛症，如肩頸痛、腰背痛、關節痛、長期慢性痛症等，以及心血管健康，如血壓偏高、心臟健康風險、家族病史、生活習慣相關風險等。

康健醫療營運總監陳振康指出，是次為教師提供支援屬踏出一小步，未來視乎情況將提供更多服務，該集團的理念亦是衡量醫療成本後，為市民提供可負擔的醫療費用，並樂見政府有大量資源顧及基層市民健康。

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