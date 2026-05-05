「s/ash x B.Duck 愛心連線計劃」啟動 捐1000張5G SIM卡 減輕基層青年開支

由中國移動香港旗下年青人品牌s/ash冠名、本地原創IP品牌B.Duck小黃鴨支持、BS Culture Entertainment Limited主辦的「s/ash x B.Duck 愛心連線計劃暨服務計劃啟動禮」，今（5月5日）於啟德車站廣場圓滿舉行。活動以「連線送暖，青年未來齊關愛」為主題，匯聚企業、社區及慈善力量，正式推出支援香港基層青年數碼需要的服務計劃。

總價超過港幣100萬元 每張卡為期12個月

主辦方宣布，將向1,000名29歲或以下基層青年及學童，免費捐贈「s/ash x B.Duck 5G服務計劃」限定版SIM卡。每張卡提供為期12個月、月費等值港幣106元的5G通訊服務，包含30GB香港本地數據、3GB中國內地澳門數據及B.Duck專屬視頻接駁鈴聲，總捐贈價值超過港幣100萬元，切實減輕基層青年通訊開支壓力。

精準支援弱勢青年 多方協作審核資格

計劃優先支援領取在職家庭津貼、綜援、全額或半額書簿津貼、居住板間房或持有殘疾證明的青年。資格審核由民建聯地區支部協助，並聯同香港復康力量及與善同行基金會提供支援，確保公平透明。

商務及經濟發展局副局長陳百里致辭。

民政及青年事務局副局長梁宏正致辭。

李慧琼是主禮嘉賓之一。

星光與溫暖並存 凝聚社區力量

啟動禮邀請到「第十五屆全運會開幕式」表演嘉賓曾比特、著名歌手海兒老師演出。現場設有 B.Duck巨型公仔打卡區，以及恒基兆業地產送贈的「cj hendry」限量版毛絨花，受惠青年與嘉賓一同揮動毛絨花營造「花海」，場面溫馨感人。

跨界合作 推動數碼共融

s/ash品牌以「斜槓精神」鼓勵年青人活出不被定義的態度。中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁、首席財務官雷立群表示，中國移動香港一直以來關心年青人的成長與發展，透過s/ash品牌以極速網絡及豐富活動，持續支持年青人的無限可能。B.Duck創辦人許夏林表示，適逢品牌20週年，希望藉「可愛而具感染力」的形象推動公益。主辦方BS Culture Entertainment Limited主席陳峯強調：「以青年為本、關愛創未來，是我們的核心理念。」

主禮嘉賓包括立法會主席李慧琼、商務及經濟發展局副局長陳百里、民政及青年事務局副局長梁宏正、九龍城民政事務專員蔣志豪、中國移動香港有限公司董事兼行政副總裁、首席財務官雷立群、B.Duck（小黃鴨）創辦人及小黃鴨德盈控股的主席兼行政總裁許夏林、BS Culture Entertainment Limited 主席陳峯、環島中港通旅運有限公司總經理李少鳴、Muxic Limited 創始人兼行政總裁鄒健宏、復康力量會長葉湛溪、與善同行基金會會長林長富等。活動獲九龍城民政事務處、恒基兆業地產有限公司、城巴有限公司、環島中港通旅運有限公司等鼎力支持。