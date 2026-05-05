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「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇再遭財務公司入稟呈請破產 高院6.30開庭處理

社會
更新時間：12:57 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:57 2026-05-05 HKT

已故「舖王」鄧成波家族近年被指陷入財困，名下多項物業淪銀主盤或需蝕賣套現。鄧成波兒子、陞域(控股)有限公司主席鄧耀昇繼上月遭商廈業主利盛發展有限公司入稟提出破產呈請後，昨再遭寶元財務有限公司入稟高等法院提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，利盛發展所提出的破產呈請已排期在6月9日開庭處理，而新案寶元財務所提出的破產呈請則安排於6月30日處理。

寶元財務曾入稟向鄧耀昇兄弟追債6608萬

寶元財務有限公司(Bao Yuan Finance Limited)在2026年5月4日入稟高等法院申請鄧耀昇（Tang Yiu Sing）破產。根據相關報道，鄧成波被指拖欠寶元財務有限公司6,250萬元貸款，寶元財務2024年9月入稟高等法院向鄧成波2名兒子追債，要求以市價公開拍賣或私人銷售鰂魚涌英皇道福昌樓2個單位，以償還連本帶利合共6,608萬元判定債項及其餘相關費用，餘款則會歸還鄧氏家族。

利盛發展兩度興訟狀告鄧耀昇違反租約索賠

利盛發展有限公司（Fortune Century Devlopment Limited ）則在2026年4月9日入稟高等法院向鄧耀昇提出破產呈請。翻查資料顯示，利盛發展有限公司曾兩度入稟高等法院，指鄧耀昇2019年起透過嘉福（香港）有限公司簽訂10年租約，租用旺角亞皆老街31號整幢物業作商業用途，但鄧耀昇和其公司違反租約，欠繳租金、差餉、管理費等。

利盛發展有限公司在2022年入稟向鄧耀昇連本帶利追討欠租及雜費共逾1,074萬元；另在2024年入稟指，鄧耀昇欠交租金、差餉、管理費等，利盛2024年5月已去信要求終止租約，但鄧耀昇不按律師信要求交吉大廈，亦未連本帶利支付欠款，遂向鄧耀昇連本帶利追討逾525萬元，並要求法庭下令鄧耀昇及其公司交吉旺角亞皆老街31號整幢工商大廈。

案件編號：HCB2367/2026及HCB3037/2026
法庭記者：劉曉曦

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