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訛稱持外國駕照誘騙運輸署免試發香港駕照 21歲南亞裔地盤工認串謀詐騙罪候懲

社會
更新時間：11:24 2026-05-05 HKT
發佈時間：11:24 2026-05-05 HKT

廉政公署早前起訴多名南亞裔男子串謀詐騙罪，指他們涉嫌向運輸署虛報合資格獲發香港駕駛執照，即他們持有認可的外國駕駛執照，可豁免參加本地駕駛考試。其中21歲地盤工今於東區裁判法院承認1項串謀詐騙罪，庭上揭露他在取得香港駕駛執照後，曾違反交通規例，涉及超速和駕駛未獲發牌照車輛。主任裁判官張志偉押後案件至5月19日判刑，以待索取勞教中心報告，期間被告須還押。

訛稱擁符免試簽發本地駕照資格

被告KHAN MUSHED，今承認於2022年7月至2023年6月期間，在香港串謀其他不知名人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱他符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

案情指，被告並未持有任何由巴基斯坦簽發的駕駛執照，案發時卻向運輸署提交虛假的巴基斯坦駕駛執照及相關的證明文件，並透過「免試簽發香港正式駕駛執照」申請而取得香港正式駕駛執照。

取得駕照後曾駕車並犯交通罪行

庭上透露，被告過去並無刑事記錄，但有曾兩度違反交通規例，涉及超速和駕駛未獲發牌照車輛，均以定額罰款形式處理。辯方求情指，被告認罪，顯示出其悔意，他亦親撰了求情信及為犯案道歉，被告過去品格良好，但因一時愚蠢而干犯本案。

張官指被告串謀他人犯案，在取得駕駛執照後亦曾駕駛車輛，並干犯交通罪行，其行為危害到其他道路使用者，考慮到案件嚴重性，有必要先為被告索取勞教中心報告。案件押後至5月19日判刑，期間被告須還押。

案件編號：ESCC3003/2025
法庭記者：王仁昌

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