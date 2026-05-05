內地女遊客馬場遺失卡包 凌晨致電馬會極速尋回 讚「超強好心人」：感謝素未謀面的人奔走

五一黃金周即將完結，訪港的內地旅客陸續返回內地。 一名內地女遊客在即將離港前夕(4日)，深夜發現裝有通行證、身份證等所有重要財物的卡包遺失。然而，從凌晨1時撥出求助電話，到清晨3時44分收到確認回電，再到翌日早上順利取回失物，整個尋找卡包的行動，讓她深受震撼，並在社交平台發文盛讚：「太高效了，我的港！」

AI推斷卡包或在馬場遺失 深夜撥電話向馬會求助

該名女遊客在社交平台小紅書發文，以「謝謝你們，超強好心人」為題，記述卡包失而復得的經過。在離港前夕的深夜，她發現裝有通行證、身份證、銀行卡的上卡包遺失，而翌日便要乘坐返回內地的航班。在絕望之際，她感到「全身雞皮疙瘩都起來了」。她根據人工智能的推斷，認為失物很可能遺留在沙田馬場。

女遊客抱著「死馬當活馬醫」的心態，在周一的凌晨1時，撥通了香港賽馬會的總會電話，並被轉接至保安緊急專線。一名自稱「李隊」的職員以溫和的粵語接聽，在得知遊客的普通話求助後，立即轉換成略帶生澀的「港普」耐心溝通，著她不要著急，並告知姓名，在反覆確認姓名後。經聯網查找，系統顯示尋獲相符的失物記錄。李隊長隨即致電沙田馬場作實地確認，並承諾會將卡包送往警署備案，明日她可以去警署取回卡包。

凌晨3:44回電告知失物已送警署

文章又提到，在凌晨3時44分，李隊長的電話再次響起。他告知遊客失物已送抵沙田警署，並提供了一組報案編碼，以便她能快速領取。女遊客在文中寫道，當她連聲道謝時，對方只是笑著說「沒事的」。

警署嚴謹封存每件物品 紙幣也編碼完好歸還

翌日早上，女遊客來到沙田警署。在警官們快速高效的指引下，替她聯繫證物科，順利取回了失物。她驚訝地發現，卡包內的每一件物品，包括紙幣，都原封不動，並被單獨用物證膠袋妥善封存，各有編碼。在出示了各種證件照片並簽字後，女遊客拿著毫無損失的卡包站在了警局門口。

文末發文感謝：過程中沒有任何一個人 責怪過我

女遊客在文末寫下了一連串的感受，她為香港的熱線能被秒接、失物系統能聯網查詢、工作人員會為素未謀面的人奔走至凌晨、以及證物處理的嚴謹高效而感到震驚。她總結道：「過程中沒有任何一個人，責怪過我」，並在文末中記下對每位人士的感謝，「謝謝沙田賽馬場工作人員的配合，謝謝沙田警署警官，謝謝撿到卡包連裡面紙幣碰都沒碰的每個好心人」。

