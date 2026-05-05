過江龍吉豚屋 全港最後5分店突熄燈疑全線結業 高峰期多達13間

經濟低迷，近年不少食肆均相繼宣告結業，進攻香港14年，目前僅剩五間分店的過江龍日本連鎖吉列豬扒店Ca-Tu-Ya吉豚屋 (かつや)，有網民指，其旺角 、荃灣 、石門 、葵芳及油麻地的分店，於昨日（4日）已經全面停業。

吉豚屋 (かつや)在2012年攻港，隸屬日本JASDAQ上市公司Arcland Service有限公司旗下，主要提供日式豬排、日式豬排飯等油炸食品，高峰時期在香港有多達13間分店，繼去年寶琳分店及炮台山分店於短短兩個月內結束營運後，有人在網上指位於荃灣如心廣場及石門京瑞廣場的分店，已經暫停營業。不過據社交平台Threads上其他網友留言，指葵涌廣場及油麻地分店同樣暫停營業，很大機會品牌已經全面結束在香港的業務。《星島頭條》記者致電五間分店的電話，全部皆無人接聽。

日本官網已移除5間香港分店

在日本的官方網站上，亦已移除五間吉豚屋香港分店，只列出由築地銀及銀咖哩的代理 WAEN International特許經營的東京淺草炸雞 からやま。而Ca-Tu-Ya 吉豚屋 的facebook只更新至3月14日。

吉豚屋是日本著名連鎖式日式豬排專門店，1998年於日本神奈川縣相模原市開設相模大野店第1號店，發展至今分店超過300間。2012年首次進軍海外市場，在香港九龍灣淘大商場開設分店，招牌的吉列豬扒定食只需數十元，由於定價相宜，甫開業即大受歡迎，常見大排長龍。

不過隨著港人北上消費，以及更多不同類型的日式食肆進駐香港，競爭激烈，再加上市民對吉豚屋的熱潮逐漸減退，雖然吉豚屋曾推出優惠，期望力挽狂瀾，可是最終也逃不了結業的命運，不少網民嘆可惜：「CP值高，抵食，真係好味」。

