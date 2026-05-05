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五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應

社會
更新時間：10:46 2026-05-05 HKT
發佈時間：10:46 2026-05-05 HKT

內地五一黃金周長假期，本港多個郊遊熱點連日來人頭湧湧，不過部分旅客行為惹議，包括在西貢浮潛採捕數十隻海膽進食、有鹹田灣露營客亂倒廚餘被票控3000元等。網上流傳有旅客到麥理浩徑行山時，為博眼球「打卡」，懷疑把沿路的「麥理浩徑」路牌拆下來，並雙手抱着路牌拍照、並在小紅書發帖分享，更在帖文配以「這才是我要的遊客照」字句。

事主小紅書回應：牌子本身已掉下來

事件引起本港網民猛烈批評，指控其行為涉「刑事毀壞」、斥「不斷破壞然後一走了之」。亦有網民嘆稱「挨得過颱風都挨唔過五一」、又形容「這正是香港被玩爛的縮影。」其後，涉事人在小紅書回應事件，解釋稱「麥理浩那個牌子當時我們去，已經是掉下來的狀態。我們只是隨手拿起來拍在照，絕對沒有破壞公物的行為」。

不過，其解釋未令網民「收貨」，有網民找到港人於4月中旬到同一路牌拍攝到的相片，質疑「4月中的時沒有任何損壞掉下問題，為什麼她去的時候會有？」亦有人直言「個牌喺上面幾十年好哋哋， 我就唔信無啦啦會喺地下俾你拎嚟影相？」翻查社交平台，涉事人目前的小紅書及抖音帳戶已設置為「不公開」狀態。

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