伊朗領事盼將波斯古珍帶到香港： 千年中伊交流史

伊朗駐港總領事杜塔基希望，將一個波斯文物巡迴展覽帶到香港——讓大眾一睹這個備受壓力文明的風采。超過150件歷史文物剛在內蒙古呼和浩特結束展出，將會到訪中國其他城市。

波斯與中國的千年交流可追溯至公元前119年，當時漢使張騫抵達安息帝國（帕提亞帝國）。「中國風」風格曾出現在波斯細密畫中。波斯青花陶瓷——令人想起中國瓷器——所使用的鈷藍顏料正是從波斯進口到中國。

在香港，這份文化遺產透過細小的巴斯人社群得以傳承。 巴斯人是移居印度的波斯拜火教徒後裔，是香港最早的非英國定居者之一；跑馬地仍有一個巴斯人墳場。雖然僅餘約200人，但他們的貢獻無處不在——從香港大學、律敦治醫院到天星小輪。拜火教是伊斯蘭化前波斯的國教。銅鑼灣的一個拜火教禱告堂至今仍保存着聖火。

美國總統特朗普曾威脅要摧毀伊朗的「整個文明」。超過130個文化遺址已受破壞，包括被聯合國教科文組織列為世界遺產的德黑蘭古列斯坦宮。儘管局勢緊張，他表示香港人表達了壓倒性的同情。官員簽署了弔唁冊；有居民甚至哭着致電。無論遜尼派或什葉派的穆斯林社群均團結支持。

他讚揚行政長官李家超在宏福苑大火後凝聚團結，以及順利完成立法會換屆選舉。在貿易方面，杜塔基稱制裁是一個「反人類的詞彙」。他指出與香港的雙邊關係正在增長。與中國的合作，透過非美元渠道及「一帶一路」倡議持續進行。他強調要更廣泛使用非美元貨幣；伊朗已提出使用人民幣進行石油交易——這催生了「石油人民幣」一詞。伊朗的學生及專業人士在香港生活和工作。著名的藏紅花香料與本地一家波斯餐廳同名。傳統波斯菜包括香脆的藏紅花米飯、烤肉串及香草燉菜。

採訪須預先交問題清單

然而，總領事杜塔基要求提問必須按照預先提交的清單進行。對於每個問題，他都有準備充分的答案。他的辦公室旁是一個氣氛肅穆的房間，內有一張鋪上黑布的書桌和一本弔唁冊。牆上掛滿了近期美以襲擊中遇難者和廢墟的照片，圍繞着已故最高領袖哈梅內伊的畫像。90分鐘的訪問中，有20分鐘是總領事耐心講解照片背後的故事。

杜塔基擁有歷史學博士學位，去年抵港履新。他對辦公室內的工藝品深感自豪——波斯地毯、琺瑯彩繪藝術（Minakari）、鑲嵌工藝（Khatam）辦公套裝，以及精緻的可蘭經經文藝術品。其中一件作品描繪了亞伯拉罕獻祭兒子的場景，這是波斯詩人菲爾多西詩篇中的聖經典故。

《The Standard》總編輯 Bonnie Chen