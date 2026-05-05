以色列駐港總領事 伊朗駐港總領事 分別受訪 中東宿敵同稱香港世上最安全地方之一

以色列與伊朗已交戰三個月，談判毫無進展。中東正處於另一場武裝衝突的邊緣。在此緊張時刻，《英文虎報》分別專訪了以色列及伊朗駐港總領事。結果引發了一場遠程隔空罵戰。以色列總領事藍天銘Amir Lati指責伊朗是中東的威脅。伊朗總領事杜塔基Hassan Doutaghi則表示，侵略者應對關閉霍爾木茲海峽及由此引發的能源危機負責。然而，兩人均讚揚香港的安全與多元，並強調與中國的長久聯繫。

《The Standard 》總編輯 Bonnie Chen

此次訪問的背景，是國家主席習近平就中東和平提出四點倡議——和平共處、尊重主權、恪守國際法、以及加強區域發展與安全協調——以回應數十年來最嚴重的以伊對抗。

儘管兩位外交官拒絕會面，但《英文虎報》透過連續兩天的採訪，讓他們隔空交鋒。兩人均表示自己來自悠久的文明——猶太文明與波斯文明，與中國文明一樣——但互相指責對方「消滅」與「種族滅絕」。兩人亦均稱香港是地球上最安全、最歡迎來賓的地方之一。

對 藍天銘 來說，這是一點不小的安慰。儘管各地出現針對猶太人及猶太會堂的攻擊，他在香港仍感到安全。這位說普通話的外交官大部分外交生涯在中國度過。他曾在北京獲獎學金學習中文，希望為以色列年輕人樹立榜樣。

杜塔基表示，他對香港和澳門人民向伊朗展現的同理心深受感動。他的職業生涯橫跨多個大洲，但對行政長官李家超注重成果的管治風格以及香港市民的友善印象深刻。

藍天銘冀伊朗回歸溫和路線

兩位總領事都強調，其人民與中國及香港有千絲萬縷的聯繫。藍天銘提到猶太人對香港的貢獻，並指香港的猶太學校是亞洲最大。杜塔基則提到巴斯人——即波斯人的後裔，他們曾居於印度，後來在英國統治時期來到香港。

但在自豪的歷史背後，敵意依然深重。當被問及以色列擊殺伊朗前最高領袖哈梅內伊的空襲是否合理時， 藍天銘表示，在該領袖統治下的伊斯蘭政權曾進行恐怖襲擊，並在中東各地策劃恐怖活動。他堅稱以軍襲擊的是軍事設施，而非平民。他希望伊朗有朝一日能回歸1979年之前的溫和道路。

杜塔基：中東不需「進口的安全」

杜塔基拒絕直接回應藍天銘的言論，他表示一個「種族滅絕」的政權沒有資格談論伊朗。他強調「中東不需要任何『進口的安全』」，並表示近期的發展顯示美國的「大謊言」——即區域強國能夠自我保護及相互合作。關於關閉霍爾木茲海峽及油價上漲，他歸咎於美以的侵略。關於伊朗核計劃，他表示這是為了自衛——他稱這是國際原子能機構已承認的立場。

值得注意的是，猶太人、穆斯林與基督徒同為亞伯拉罕的後裔。兩位總領事均拒絕承認這場衝突帶有宗教性質，堅稱這是政治對抗。