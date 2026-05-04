簡約公屋｜3項目螺絲被揭剪短 何永賢 : 已引進高清鏡頭監工 校舍項目或可延使用年期

小欖樂安排、屯門欣寶路及柴灣常安街三個簡約公屋項目早前被揭發有螺絲被剪短，引起關注當局在追求建屋速度的同時，如何確保建築質素。房屋局局長何永賢今日（4日）在立法會房屋事務委員會上回應指，事件屬現場安裝問題。建築署現已引進更高清鏡頭，監督人員會隨身配備攝錄機，透過影像分析工序是否符合標準，以保證工程質素。

議員關注如何堵塞監管漏洞及釐清責任

早前有承建商涉嫌在三個簡約公屋項目剪短螺絲，議員關注如何堵塞監管漏洞及釐清責任。工程界（經民聯）卜國明指出，中央採購本身沒問題，但在組裝合成法下可能出現責任誰屬的問題。選委會界別（經民聯）鄧銘心亦表示，MiC組裝合成法強調預製組件，質量本應一致，若組裝、驗收把關不嚴格，後果可能比傳統建築更嚴重。

何永賢回應指，總承建商、供應商及建築署均有其角色，建築署需協助解決合約融合及銜接問題，工程師亦會加密審查。此外，當局已引進新科技，以高清鏡頭監控工序，透過影像分析確保工序符合標準。

部分公用空間用地及校舍改建項目 或可延長使用年期

何永賢又表示，部分公用空間用地及空置校舍改建的項目，有機會可延長使用年期。金融服務界李惟宏及工程界卜國明等議員關注簡約公屋的長遠安排，詢問當局會否考慮延長原定五年的使用年期。何永賢回應指，以柴灣常安街項目為例，該地原本為公共空間，若社會認為協助基層改善生活的價值高於原有用途，且地皮使用年期容許，當局對保留項目持開放態度。此外，由空置校舍改建的項目，暫時亦可預留較長時間。

另一方面，房屋局至今共批出10份簡約公屋營運及管理服務合約，每個單位每月平均營運費用由635至2,727元不等，平均每呎管理貴比部分私人屋苑高，何永賢解釋，私人屋苑一般只包括清潔及保安，而簡約公屋提供一站式服務，涵蓋清潔、保安、維修保養、社福服務及居民編配（如協助入住者適應社區、尋找工作及為學童轉校）。她解釋，部分由舊校舍改建的簡約公屋因單位數量較少，故營運費用相對較高。