五一黃金周｜內地客西貢捉海膽即食惹關注 食安中心 : 生食或會感染食源性疾病

五一黃金周，有內地客在西貢火石洲附近捕捉海膽食用，惹起熱議。食物環境衞生署食物安全中心發言人回覆《星島頭條網》查詢時表示，海產（包括海膽）可能附有致病菌（如副溶血性弧菌），進食生或未經煮熟的海產可能會感染食源性疾病。中心發言人指，免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童患食源性疾病的風險較高，應避免進食生或未經徹底煮熟的食物。

專科醫生 : 生吃有高風險引致肚痛、嘔吐、發燒等反應

腸胃及肝臟科專科醫生吳嘉恩表示，本港水域有很多船隻出入，海膽及海水亦可能有大腸桿菌、諾如病毒、沙門氏菌、溶血性弧菌等，生吃有高風險引致肚痛、嘔吐、發燒等反應，市民及遊客不應食用未經檢測的海產。

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