五一黃金周︱「落日飛車」傍晚變「落雨擔遮」 旅客笑言：體驗不一樣維港風情

五一黃金周踏入第四天，雖然下着微微細雨，但無阻一眾旅客到訪香港各區景點，其中在小紅書爆紅的「落日飛車」開篷巴士吸引不少旅客登車。黃昏時份，H2K中環碼頭巴士總站有逾200人排隊等候上車，工作人員表示，巴士5至8分鐘一班，分為套票和單程票，單程票排隊時間約2小時，套票則可優先上車。

「落日飛車」變「落雨飛車」 旅客笑言：另具一番風味

《星島頭條》記者乘搭巴士出發，上層前排的12個有蓋座位均坐滿人，有乘客一上車便搶先走到後排的「小紅書推薦最佳位置」，亦有人坐到下層避雨，待雨勢減弱才到上層，體驗開篷巴士的趣味。巴士開出不久，天公做美，雨勢逐漸減弱，不少人舉起手機影相「打卡」，每當穿過隧道、天橋下，車上的乘客顯得相當雀躍，不約而同舉起雙手、歡呼。

第一次來港的梁小姐和肖小姐表示，在小紅書上做了攻略，來港第四天特意安排坐開篷巴士的行程，最期待可以欣賞維港景色，「其他地方都沒有這樣的（開篷巴士），感覺很獨特」，加上能夠坐在巴士上穿梭市區，相比平日坐普通的巴士，能夠看到不一樣的地方。雖然今日坐「落日飛車」沒有好天氣，但她們心態仍相當積極，亦笑言今次是「落雨飛車」，另具一番風味，並不會感到可惜，「體驗當下，活在當下便好了」。

旅客為慳時間轉買套票 穿梭高樓大廈最吸引

來自湖南的呂小姐與朋友特意到中環體驗開篷巴士，為了應付天雨，她在附近的便利店購買雨衣。她表示，想更好地體驗開篷巴士的快感，穿上雨衣後能夠解放雙手，不用撐起雨傘，可以專心拍照打卡，「就算沒有日落，也是一種不一樣的體驗」，又期待能夠在車上觀看香港的夜景。

來自浙江的方小姐與男友到場之後看到排起長長人龍，為節省時間，便轉為購買套票優先上車，「排隊太難排了，就花多少少錢也沒關係」。她笑言，雖然今日未能看到日落，但仍希望坐在二層後排位置，「風景比較好一點」，並準備好雨傘以應對天雨，笑言行程「風雨無阻，來都來了，便體驗一下」。

海南旅客文先生則在抖音看到相關推介，專程前來體驗。他坦言，最吸引的是「坐在第二層，在高樓大廈裡面穿梭」，並帶備攝影器材準備好拍片，打算分享到朋友圈，即使一起訪港的朋友未有同行，但他仍獨自登車體驗，「主要是想看海景和城市夜色」。

記者：何姵妤

攝影：何君健