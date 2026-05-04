五一黃金周︱入境處夥旅監局打擊非法勞工 27歲內地男涉在港做導遊被捕

入境事務處聯同旅遊業監管局今日（4日）展開反非法勞工行動，打擊非法勞工在港提供導遊及領隊服務，拘捕一名懷疑從事非法工作的內地旅客。

27歲內地男疑在港提供導遊等服務 入境處擬以違反逗留條件罪起訴

因應有懷疑非法勞工利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供導遊和領隊服務，入境處聯同旅監局以「放蛇」方式，於社交平台上喬裝成顧客，向涉嫌來港非法工作的目標人物查詢及預訂有關服務，其後於該名目標人物來港提供服務時將其拘捕。被捕懷疑非法勞工為一名27歲男子，入境處將考慮以違反逗留條件罪起訴該名男子。

入境處及旅監局人員向市民及旅客派發宣傳單張，呼籲切勿聘用非法領隊或導遊。政府新聞處

在執法的同時，入境處亦聯同旅監局派員到熱門旅遊景點，向市民及旅客派發宣傳單張，呼籲切勿聘用非法導遊或領隊。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人強調，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，該人亦負有明確的責任向僱員作出查詢，而僱員提供的任何答案不會令該人對僱用有關僱員的合法性產生合理懷疑，否則法院不會接納以此作為免責辯護。如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判罰款15萬元及監禁一年。就此，發言人提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。入境處會繼續嚴正執法，打擊有關罪行。

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入境處會根據現行機制的標準程序以審核及識別販運人口及／或強迫勞動受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士（包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工）進行初步審核。如初步審核結果顯示有任何販運人口及／或強迫勞動指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口及／或強迫勞動的元素。被識別的販運人口及／或強迫勞動受害人會獲提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。入境處呼籲販運人口及／或強迫勞動受害人應立即向有關部門舉報有關罪行。

市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵[email protected]、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。