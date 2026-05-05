每日雜誌｜社區會堂配套存差異 殘疾人士參與活動障礙重重 團體促全面檢視加快改善 建新場地嚴守最新標準

殘疾人士到社區會堂及社區中心參與活動或障礙重重，本報發現，各區相關場地的無障礙設施配置存在差異，最多為九龍城區，平均提供13.5項，包括暢通易達洗手間、升降機及停車位等設施。然而，有殘疾團體表示，曾因無障礙設施不足屢遇不便，甚至影響參與活動的機會，促請政府全面檢視並加快改善；未來興建場地時，亦應嚴格遵守最新設計標準，確保真正友善。民政事務總署回覆稱，會不時檢視及改善轄下各場所的無障礙設施，以確保符合現行標準及相關法例規定。

舊贊育醫院於1973年改名為西區社區中心，是本港的歷史建築。

位於西區社區中心地下的女洗手間，需經過台階才能抵達。

民政事務總署在「社區會堂及社區中心的無障礙設施」清單列出，社區會堂及社區中心提供包括無障礙場地出入口、暢通易達升降機、暢通易達洗手間及暢通易達停車位等共16項無障礙設施。本報統計發現，部分地區的場所無障礙設施數量較少，例如中西區雖整體平均有8項，但西區社區中心及前西區裁判法院大樓，則分別只有5項設施，前者提供「無障礙場地出入口」、「暢通易達服務櫃台」、「視像火警警報」、「觸覺引路帶」及「觸覺點字及觸覺平面圖」；後者「無障礙場地出入口」、「暢通易達升降機」、「暢通易達洗手間」、「觸覺引路帶」及「觸覺點字及觸覺平面圖」。

其次為南區及離島區，整體平均有8.8項。在南區中，鴨脷洲社區會堂只提供6項；離島區的東涌社區服務綜合大樓、南丫島北段公共圖書館及南丫島歷史文物室 ，分別只提供5項及6項；後者為全港唯一沒有無障礙場地出入口的場地。

相較之下，九龍城區情況較佳，平均提供13.5項。其中，紅磡社區會堂有14項；啟德社區會堂有13項。本報亦發現，大部分社區會堂及社區中心雖設有舞台，普遍未設可移動升降台、固定升降台或樓梯升降台，以及斜道等配套；部分場所則因本身未設舞台，故未有相關配置。

無障礙設施不足，影響殘疾人士參與社區活動的機會。香港復康聯會副主席嚴楚碧指出，不少社區中心設於較高樓層，但僅配備一部空間狹窄的升降機。她憶述，早前參與輪椅舞等活動時，因需與其他市民共用升降機，輪椅參加者最終需分6至7批次才能全部上樓，過程既耗時亦費力。

欠缺暢通易達停車位出入不便

她續指，部分較舊的社區會堂及中心未設暢通易達停車位，職員更建議使用者自行在街邊尋找泊位，但普通車位經常供不應求。她憶述，一次原定傍晚6時半出席活動，最終因未能找到車位，延至晚上8時才抵達，「到了之後發現我不是遲到的那個，原來每個人都沒有車位」，嘆言嚴重影響參與意欲。

她稱，部分較新的社區會堂已設有暢通易達停車位及斜道，惟斜道設於建築後方，使用者必須繞行一大段路，質疑設計未夠直接友善，「很多人說有斜道給輪椅使用者，但其實對我來說斜道很吃力，因為要靠手推才能上去。」

樂延協進社外務副主席蘇永通亦指出，部分社區會堂位於山坡或偏遠地區，公共交通接駁不足，亦欠缺遮蔽設施，令輪椅使用者出入不便，部分團體因此放棄使用相關場地。他續說，部分社區會堂雖設有暢通易達停車位，但或需預留予政府部門或鄰近設施人員使用，駕車人士往往需事先與場地負責人協調。

除了上述的暢通易達設施，傷殘人士自助組織「迎風群傲社」秘書麥耀強關注，不少舞台只有樓梯而無斜道，許多殘疾人士因此選擇不參加活動。他認為，政府在規劃設施時未有充分諮詢使用者，導致部分工程未能切合實際需要。

蘇永通則指出，部分場所在舞台後門設有斜道，有的則在禮堂內直接加裝斜道通往舞台，但曾遇過安裝輪椅升降機後又拆除的情況。他稱，部分較舊的社區會堂及社區中心，使用者可能需要先離開室內場地，繞過舞台外部一段距離後才能進入後台。

他補充，部分場地表現較佳，例如啟德社區會堂鄰近港鐵站並設有天橋接駁，且與工業貿易大樓整合，整體配套較為完善；將軍澳坑口社區會堂雖距離港鐵站約5分鐘步程，並涉及露天路段，但因與民政事務處及體育館相連，內部設施亦非常完備，「留意到若與政府部門大樓相連，通常（無障礙設施的）狀況是較理想的。」

啟德社區會堂內設有暢通易達洗手間及觸覺引路帶。

啟德社區會堂鄰近港鐵站，亦有天橋及升降機接駁。

人口老化「可達性」需求上升

記者上周分別前往3間社區會堂及社區中心觀察。其中，前身為舊贊育醫院的西區社區中心，雖鄰近港鐵站，惟需經一段上坡梯級方可抵達，加上屬於年份久遠的歷史建築，中心內並無升降機，上落樓主要使用螺旋形樓梯。同時，中心亦無設置暢通易達洗手間，位於地下的女洗手間需要經過台階才能抵達。

近年落成的社區會堂無障礙設施較完善。

落成年份較近的啟德及坑口社區會堂，無障礙設施則較為理想，包括設暢通易達洗手間、觸覺引路帶及斜道等，配套相對完善。

香港安老及復康服務聯會主席李伯英認為，現時社區會堂設施大致可應付長者或殘疾人士需要，因多數使用者具一定活動能力，且通常有照顧者陪同，亦可向職員求助，較少出現完全無法參與活動的情況。

不過，隨人口老化，未來對無障礙設施需求預計會上升，他強調場地仍須提升「可達性」，並在翻新或新建時納入更完善的設計，「現在連戲院都有預留一定數量的輪椅位，社區會堂更要進步一些，這些設施都應該要考量。」

蘇永通認為，落成年份較長的社區會堂及社區中心難以短時間大規模改動，但未來興建新場地時，應嚴格遵守最新的法例與設計標準。嚴楚碧則促請政府檢視並升級舊有設施，包括增加暢通易達洗手間、停車位及翻新升降機等。

民政事務總署回覆查詢指，署方轄下的辦公處所和場地均設有無障礙設施，並由無障礙統籌經理和主任負責統籌及提供協助。署方亦會不時檢視和改善轄下場所的無障礙設施，以確保符合現行的標準及相關法例的規定。

歷史建築無障礙化技術可行 工程師：需權衡成本

有工程界人士指出，在歷史建築增設無障礙設施在技術上大致可行，但需權衡成本及對原有結構的影響。

社會資源拓展學院院長兼工程師何賜明指出，落成年代較久遠的建築物，甚至歷史建築物，設計之初並未考慮無障礙人士的需要，「現在不同了，如果要改裝成社會福利用途，必須達到一定程度的無障礙設計。」

西區社區中心上落樓主要使用螺旋形樓梯。

對於歷史建築能否加裝無障礙設施，他認為技術上並非不可行，但亦需考慮涉及的成本，以及會否改變建築物的布局與結構，並造成破壞。他說，上世紀70、80年代後落成的樓宇，改動相信不會太複雜；但若是未設升降機的舊式建築加裝電梯連接不同樓層，成本或不菲，「值不值得花錢去做結構性改動，視乎經營者的決定。」

若不進行大規模改動，他表示仍有替代方案，例如參考港鐵做法，在樓梯加裝輪椅升降台，或引入由職員操作的輪椅輔助車，協助輪椅使用者上落樓層。不過，他說方案最終能否採納，仍取決於相關政府部門的取態及對服務對象的界定。

他補充，建築規模亦影響改造難度，以中環大館為例，由於空間較為寬敞，規劃無障礙設施時彈性較大。至於在建築外部或毗鄰位置加建設施，他說技術上雖屬可行，但往往涉及土地權屬或跨部門協調等問題。

記者：潘明卉