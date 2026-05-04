Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五四運動｜入境處IDYL隊員擔任區旗升旗手 郭俊峯勉勵隊員要將愛國情懷轉化為具體行動

社會
更新時間：19:31 2026-05-04 HKT
發佈時間：19:31 2026-05-04 HKT

今年是五四運動107周年，亦是紅軍長征勝利90周年。22位入境事務處青少年領袖團(IDYL)步操隊隊員今早( 4日 )聯同其他青少年制服團隊成員齊集於金紫荊廣場，參與五四升旗禮，傳承五四精神，並藉此機會一同紀念紅軍先烈們當年橫跨二萬五千里的長征，感受先賢於嚴峻環境下跨越萬水千山、歷經千難萬險，用熱血及生命鑄就偉大的長征精神。

經過不斷精進練習，今年IDYL首次獲得五四旗手選拔亞軍，脫穎而出的隊員們踏上金紫荊廣場旗台，於該個別具意義的日子擔任區旗升旗手，完成隊員們的夢想，體驗一場完美的升旗禮，亦展現隊員們作為中華兒女的自豪與驕傲！

入境處處長郭俊峯、IDYL總監鄭錦鐘、副總監朱文彥、黃楚基、張智彥、姚銓浩以及參與升旗典禮隊員的師長亦到場支持，共同見證該個重要時刻。

同時，郭俊峯勉勵各位IDYL隊員要體現五四精神以及紅軍先賢的堅毅，勇往直前，實現自己的目標，將愛國情懷轉化為具體行動，於新時代中肩負起應有的責任及擔當！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
飲食
7小時前
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
01:15
灣仔酒店美籍婦墮樓亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另傷6人
突發
2小時前
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮facebook截圖（資料來源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
9小時前
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
社會
9小時前
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
1小時前
結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福 港鐵有回應｜Juicy叮
結束9年「臨時工」！港鐵Rapper震撼宣布Last Day 親述Rap式廣播背後辛酸與誕生之謎 網民送祝福 港鐵有回應｜Juicy叮
時事熱話
44分鐘前
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
突發
1小時前