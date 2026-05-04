五四運動｜入境處IDYL隊員擔任區旗升旗手 郭俊峯勉勵隊員要將愛國情懷轉化為具體行動

今年是五四運動107周年，亦是紅軍長征勝利90周年。22位入境事務處青少年領袖團(IDYL)步操隊隊員今早( 4日 )聯同其他青少年制服團隊成員齊集於金紫荊廣場，參與五四升旗禮，傳承五四精神，並藉此機會一同紀念紅軍先烈們當年橫跨二萬五千里的長征，感受先賢於嚴峻環境下跨越萬水千山、歷經千難萬險，用熱血及生命鑄就偉大的長征精神。



經過不斷精進練習，今年IDYL首次獲得五四旗手選拔亞軍，脫穎而出的隊員們踏上金紫荊廣場旗台，於該個別具意義的日子擔任區旗升旗手，完成隊員們的夢想，體驗一場完美的升旗禮，亦展現隊員們作為中華兒女的自豪與驕傲！

入境處處長郭俊峯、IDYL總監鄭錦鐘、副總監朱文彥、黃楚基、張智彥、姚銓浩以及參與升旗典禮隊員的師長亦到場支持，共同見證該個重要時刻。



同時，郭俊峯勉勵各位IDYL隊員要體現五四精神以及紅軍先賢的堅毅，勇往直前，實現自己的目標，將愛國情懷轉化為具體行動，於新時代中肩負起應有的責任及擔當！