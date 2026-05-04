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足球學校獲7個月免租進駐蘇屋邨  何永賢：冀為青年創業者提供「第一桶金」

社會
更新時間：19:06 2026-05-04 HKT
發佈時間：19:06 2026-05-04 HKT

今日（4日）是五四青年節，房屋局局長何永賢表示，政府對青年最好的支持，就是承托他們克服困難、努力追夢。她早前特意到訪蘇屋商場，視察參與房委會「共築．創業家」計劃的青年足球學校，了解其創業故事，並強調計劃旨在為青年創業者提供「第一桶金」，讓「好點子」落地成真。

足球學校獲7個月免租 告別「追場地」營運模式

何永賢在社交平台分享，她早前到駐蘇屋商場探訪了「共築．創業家」計劃的「Sphere Soccer Center」。創辦人Holly向她分享，中心在天水圍以「流動教室」模式營運近十年，長期需預約康文署的室外足球場，既要「追場地」，又要擔心天氣影響。

Holly坦言，非常感激房署透過「共築．創業家」計劃，提供這個位於屋邨商舖，並給予首階段7個月的免租期，讓他們和學生終於有機會安穩下來。她表示，即使免租期有限，他們仍投入大量資金進行裝修，期望能在此長期營運，並相信「堅持就能成功」。

何永賢在社交平台分享，她早前到駐蘇屋商場探訪了「共築．創業家」計劃的「Sphere Soccer Center」。何永賢FB
何永賢在社交平台分享，她早前到駐蘇屋商場探訪了「共築．創業家」計劃的「Sphere Soccer Center」。何永賢FB

冀未來繼續為青年追夢提供更好支持

何永賢在視察期間，更遇到一位從天水圍一直追隨中心到蘇屋邨的家長。該家長分享道，教練們不只教足球，更教導孩子規矩、紀律和尊重隊友，讓孩子學會了聽指令和等待，認為足球運動也是一種品格培養。

何永賢表示，很高興計劃能成為青年創業家和足球小將的成長地，並為屋邨注入不一樣的活力。她指，今日已在立法會房屋事務委員會會議上匯報了「共築．創業家」計劃現況，期望未來能攜手社會各界，繼續為青年追夢提供更好的支持。

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