涉進行採購時向僱主隱瞞利益衝突 香港建造學院前導師與友人遭起訴

香港建造學院時任導師及中學同學涉在採購時隱瞞物料供應商由兩人操控，分別誤導各自僱主以獲取訂單，涉款逾20萬元。2人遭廉落案起訴，今(5月4日)在觀塘裁判法院提訊，暫未答辯，兩被告獲准保釋，案件押後至6月30日再訊。

兩被告分別為利智超，34歲，香港建造學院時任工藝導師；及姚智中，32歲，The Lab (Asia) Limited (The Lab)主管，各被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。

利智超於案發時受僱於建造業議會，在香港建造學院教授焊接課程。他須根據建造業議會的採購政策，採購所需物料，並多次建議建造業議會向御智(香港)有限公司(御智)索取報價。控罪指利智超涉嫌於2023年7月至9月期間，使用載有虛假陳述的文件，即在建造業議會的電子採購系統電腦輸入資料，訛稱自己就推薦向御智索取報價並無任何利益衝突，意圖誤導建造業議會。

同案被告姚智中於案發時是本地物料檢驗實驗室The Lab主管，職責包括為公司採購材料。他於2023年7月向The Lab推薦將御智列為公司的認可供應商。控罪指姚智中涉嫌於2024年1月至7月期間，使用載有虛假陳述的利益衝突申報表，訛稱自己與The Lab有商業往來的商戶沒有任何直接或間接財務利益，意圖誤導The Lab。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現兩名被告是中學同學，二人創立御智，並涉嫌安排另一名中學同學登記為御智的唯一股東兼董事，以隱瞞二人是該公司的實際東主，以及他們在當中擁有的利益。

調查又發現，御智於案發期間從建造業議會及The Lab分別取得兩張及10張訂單，涉及款項共逾20萬元。