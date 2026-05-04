五一黃金周｜「城寨光影之旅」吸引影迷打卡 旅客大讚布景精緻 如重返舊時茶餐廳

五一黃金周期間，位於九龍寨城公園的「九龍城寨光影之旅」電影場景展，吸引不少內地旅客和《城寨》影迷專程到訪，重溫香港舊日生活場景，以精緻布景還原昔日冰室、髮廊等場景，成為小紅書「打卡」熱點。《星島頭條》記者到場視察，門外有職員在場維持秩序和「派籌」，參觀者需取籌輪候入場，每場參觀時間為15分鐘，不設網上取票。

旅客「食叉燒飯」打卡 沉浸式體驗獲好評

來自廣州的楊小姐表示，今次趁着五一長假期訪港，明日即將回家，因為住在九龍城區，見到小紅書上有不少人介紹該展覽，便抽空前來參觀。參觀後，她大讚展內布景十分精緻，尤其是喜歡「在茶餐廳吃叉燒飯」，像回到以前的茶餐廳，更特意坐在旁邊「食叉燒飯」打卡，又坦言小時候常看港劇，雖然未觀看電影《九龍城寨之圍城》，但今次展覽令她想重溫一下，「看一看與電影的場景有幾似」。

來自中山的鄭小姐則是趁晚上觀看演唱會前，抽時間參觀。她稱，未曾看過相關電影，但認為展覽布置細緻，尤其「頭頂密布電線」的場景令人震撼，更有灰塵、蜘蛛網在上面，令整個場景很逼真，「雖然我們不能親身體驗到以前的生活，但仍能沉浸式體驗，覺得相當有趣」，更會推薦給朋友來體驗。

她表示，平日去旅遊安排行程的時候，對有實物展示的博物館相當感興趣，而香港有很多類似的博物館 ，今次長假期預料到會有很多人來訪香港，特意「錯開」即日往返，「經常會來香港出差，計劃下次再來（香港）會到海洋公園、迪士尼，或者是故宮博物館。」

影迷慕名而來 讚場景還原度高

深圳旅客杜小姐於下午2時多到場，等待半小時後便可入場參觀。她表示，透過小紅書得知展覽，專程在長假期來港參觀，預料該展覽會有很多人入場，故特意在工作日到訪。她認為展覽充滿生活氣息，「有看了電影，裏面一些生活（片段）、打鬥場景也很精彩，很想感受一下以前的生活」，也感受昔日城寨氛圍。

來自上海的董先生亦因電影《九龍城寨之圍城》而慕名前來，他表示，展覽場景還原度高，令他聯想到電影中的角色「很仗義、很熱血的」，雖然預料到要排隊入場，但他坦然沒有想到要等半個多小時，「今天工作日，我們已經錯開了時間，沒有在昨天週末過來」。此行除了展覽，他還觀看了演唱會，並計劃延長假期至六號才離港，避開黃金周首日、末日，「前兩天人太多了，機票也難買，錯峰人少也方便。」

另一位廣州旅行黃小姐則帶家人一同前來，她雖未看過相關電影，但知道城寨昔日有牙醫診所，特意安排家人參觀。她笑言自己經常來港探親，這次兩天的行程主要是看展覽，並計劃到博物館欣賞「蒙娜麗莎」展品，「大部份景點小時候都去過了，天星碼頭、油麻地警署有太多人打卡，反而今次想看展覽」。

記者：何姵妤

攝影：何君健