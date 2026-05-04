因性別焦慮蓄長髮屢記過 男學生入稟指控母校髮規性別歧視

世界龍岡學校劉皇發中學男畢業生自初中起感到性別焦慮，遂蓄長髮以減輕不適，課餘時會角色扮演（Cosplay），惟自2023年起屢遭某老師高聲喝罵記過，訓導主任則曾質疑「係咪因為你cosplay扮女仔」。男生上周四入稟區域法院，指控校方直接及間接性別歧視男生，男女髮規不一，性別焦慮女生不會因違反髮規而遭受紀律處分，男生則需公開自白以求酌情，並因此索償。

14歲起感性別焦慮 校方亦知正探究性別認同

申索人為馮經皓，答辯方為世界龍岡學校劉皇發中學。入稟狀指，申索人2019年至2025年期間為世界龍岡學校劉皇發中學學生，世界龍岡學校劉皇發中學為男女校，男女校服髮型規定有別。申索人自14歲父母離異時開始感到性別焦慮，在家時會秘密地穿起女裝以減輕不適，舉止輕柔，對女性娛樂更感興趣。申索人2021年起課餘時會角色扮演（Cosplay），留長頭髮在社交媒體上扮演女性動漫角色，校內師生亦逐漸知悉，以致校方亦了解其正探究性別認同，符合《精神疾病診斷與統計手冊》第五版情況。

因頭髮過長被記過及當眾質疑因角色扮演女子

入稟狀續指，校方2023年9月指申索人頭髮過長，觸及眼眉，持續違反校規，延至11月為申索人記過。申索人翌年農曆新年左右再留長髮，瀏海長至可以分界，分向左右兩邊及耳，違反了男學生髮規，惟符合女學生髮規。2月底早上回校時申索人遭蘇姓老師截停，指責其違反校規，申索人反駁指男學生髮規歧視非法，違反了《性別歧視條例》。老師在其他學生面前當眾向申索人叫罵半小時，令申索人惱羞成怒。申索人面對訓導主任時再次重申立場，訓導主任突然脫口而出質疑申索人堅持「係咪因為你cosplay扮女仔」，最終致電家長再記過。

多次被老師指責違反髮規趕出禮堂最終被記過

期終考開考前10分鐘，監考的蘇姓老師將申索人叫出班房，大聲吆喝申索人再次違反校規，響遍全層，申索人則提到有終院判詞指男學生髮規可能構成歧視，蘇姓老師駁斥申索人，稱其言論為「歪理」。7月學期最後一周期間，蘇姓老師再次認為申索人違反校規，轉介副校長處理，副校長解釋時稱《性別歧視條例》不適用於學校，因為家長將其監護權賦予學校，要求申索人開學時遵守髮規。副校長9月開學時在開學禮中重申說法，蘇姓老師隨即將申索人趕出禮堂，嚴重警告其當日剪髮。申索人不從，終再次記過。

向平機會及校方投訴 校方堅稱所訂標準並無不妥

申索人其後向平機會投訴學校髮規，又正式向校方投訴。新副校長約見申索人在校外午膳，期間大罵申索人不守校規，建議申索人另覓他校。校方其後書面回覆申索人指，「學校的校服及髮型守則基於營造端莊、整潔的學習環境⽽設立，⽬的是促進校園整體形象及紀律」、「校方在制定及施行相關規定時，雖然男女生細節不盡相同，但總則標準一致，且符合社會一般規範，並非針對某單一規定。」、「端莊跟場合、身份等多項因素關聯和社會的普遍標準密不可分。社會亦對不同性別儀容上是否端莊也有不同標準。學校按不同性別訂下不同標準並無不妥。」申索人上周四終入稟指控校方。

案件編號：DCEO3/2026

法庭記者：陳子豪