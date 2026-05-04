張敬軒患「急性內耳迷路炎」缺席英皇演唱會 醫生拆解：天旋地轉如暈船浪

《25+ 英皇群星演唱會》昨日（3日）起一連兩日舉行，惟英皇娛樂今日（4日）發聲明指，旗下男歌手張敬軒因確診「急性內耳迷路炎」，需缺席5月4日的尾場演出。對於市民而言，此病或較為陌生，《星島頭條》為此向家庭醫生林永和查詢，拆解病因與影響。林永和表示，「急性內耳迷路炎」患者病發時或感天旋地轉，會持續或間歇性出現暈眩感，但性質類似傷風感冒，休息數天便能痊癒。

影響聽覺及平衡 醫生：如果你話唱歌好難嘅

林永和解釋，此病屬內耳急性發炎，患者會突然出現強烈暈眩，感覺「天旋地轉、好似暈船浪」，並可能伴隨作嘔、耳鳴、聽覺偏差及頭痛疲倦等症狀，「同埋好似function唔到咁，如果你話唱歌好難嘅」。他指出，內耳負責聽覺及平衡系統，急性發炎時會直接影響相關功能。病因多數與病毒感染有關，例如普通傷風感冒、流感或皰疹病毒，部分個案亦可能與免疫系統相關，但具體原因往往難以確定。

林永和續稱，患者會持續或間歇性地出現暈眩感，相隔數分鐘至一小時便會再次感到不適，需要適當休息並盡快接受治療，而大部分患者可完全康復。一般情況下，病情可在三數日內穩定，少數或需數星期才完全好轉，僅個別案例會留下聽覺受損或持續耳鳴等後遺症。

性質類似傷風感冒 多見於年輕患者

林永和建議，若出現耳鳴伴隨暈眩、聽覺異常，同時又有傷風感冒徵狀，應盡快求醫。治療上，醫生可能會考慮使用類固醇藥物以消炎及保護神經線，必要時亦須轉介耳鼻喉科或到急症室評估，以排除中風等其他緊急病因。

至於急性內耳迷路炎是否嚴重疾病，林永和表示，此病性質類似傷風感冒，「你可以話係辛苦嘅，可能嗰幾日你會暈，又咩都做唔到，但係過幾日就會好返」。不過他補充，急性內耳迷路炎一般屬急性短期疾病，絕大多數患者會完全康復，並非長期疾病。他指，不時會接獲急性內耳迷路炎個案，每月約有數宗，且多見於較年輕患者。

記者：郭文卓