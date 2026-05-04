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25+英皇群星演唱會︱啟德體育園提醒選用35cm以下短傘 雨傘寄存費用$20

社會
更新時間：15:41 2026-05-04 HKT
發佈時間：15:41 2026-05-04 HKT

「25+英皇群星演唱會」今晚（4日）將上演第二場，亦即尾場。由於近日天氣不穩，啟德體育園提醒，敬請留意演唱會當日的天氣情況及主辦方社交平台的最新公布。如需攜帶雨傘，請選用長度35厘米以下的短傘或摺疊傘。

可使用場外臨時儲物架 風險自負

園方指，如有需要，入場人士可使用場外設置的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品，惟須自行評估相關風險；亦可選擇使用付費行李寄存服務。寄存費按物品大小而定，雨傘寄存費用為港幣20元；或使用附近的電子儲物櫃作短暫存放，並於離場時取回物品。

為確保活動的順暢運作及場內安全，園方又表示，參加演唱會的人士須遵守場地規則及注意限制攜帶的物品，包括不得攜帶外來食品及飲料，任何超過600毫升的容器（容量不超過600毫升的塑膠 / 硅膠水瓶／杯可攜帶入場，但不得附有瓶蓋／杯蓋，且不可盛載任何液體。），以及長雨傘等物品進入場館。主辦方及園方已透過官方網站、手機應用程式及場內標示等多個渠道，向參加者說明有關安排。 

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25+英皇群星演唱會︱演出日重要時間與流程

演出之入場時間

15:00｜排隊等侯區+安檢站開放時間（開放予所有企位持票人士）

16:00｜安檢站開放時間（開放予所有持票人士）

17:00｜所有觀眾入場時間

19:00｜演出開始

25+英皇群星演唱會︱演出詳情

活動日期：2026 年5月3日及4日（共兩場）

活動時間：7:00 PM

地點：KAI TAK STADIUM (啟德體育園主場館)

票價：HKD $1680 / $1380 (企位/座位) / $980 / $680

圖片：英皇娛樂FB

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