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報稅2026︱277萬份報稅表今發出 6.4前須遞交 網上報稅可延長1個月

社會
更新時間：14:43 2026-05-04 HKT
發佈時間：14:43 2026-05-04 HKT

【報稅2026/交稅】稅務局今日（5月4日）舉行記者會，介紹填報2025/26年度稅表事宜，並簡報稅收情況。2025/26年度稅務局整體稅收約4583億元（臨時數字），較上年度的3745億元增長約22%。主要原因是印花稅大升逾六成至1026億元，多收約387億元；利得稅亦升兩成至2126億元，多收約349億元。

局方提醒納稅人準時遞交報稅表

同時，稅務局今日起發出277萬份個別人士報稅表，當中包括185萬份紙張報稅表及92萬份電子報稅表。一般人士須於6月4日或之前遞交、經營獨資業務人士須於8月4日或之前遞交。選擇網上報稅者可自動獲延期一個月，局方促請納稅人準時遞交報稅表，亦鼓勵納稅人改用網上報稅。

相關新聞：報稅2026｜稅務局5.4向打工仔發277萬份報稅表 需一個月內填報

另外，稅務局於昨日起實施首階段強制性利得税電子報税，受全球最低税制度涵蓋的跨國企業集團，必須以電子方式提交自2025/26課税年度起的利得税報税表。

記者 趙克平

攝影 劉駿軒

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