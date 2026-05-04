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對沖基金Segantii涉近900萬元內幕交易 創辦人及交易員等否認控罪受審

社會
更新時間：13:58 2026-05-04 HKT
發佈時間：13:58 2026-05-04 HKT

對沖基金Segantii Capital Management涉嫌於2017年6月中執行內幕交易，出售及沽空170萬股思捷環球控股股份，涉及約893萬港元。創辦人Simon Sadler和時任交易員Daniel La Rocca連同Segantii一同被證監會起訴，今日在區域法院各否認1項內幕交易罪受審。控方開案陳詞指，專家分析Simon Sadler及Daniel La Rocca 2人在公眾知情前搶先放售股份，從是次交易中獲益約160萬至170萬港元。

案中交易員得悉思捷環球股份將被大手拋售內幕消息

控方由御用大律師Sarah Clarke等代表，辯方則由御用大律師Clare Montgomery等代表。Sarah Clarke今於開案陳詞中指，56歲首被告Simon Sadler創辦Segantii Capital Management Limited，身兼投資總監；42歲次被告Daniel La Rocca則為時任交易員；Segantii Capital Management Limited案發時資產淨值約值20億美元，相等於約156億港元。

2017年6月14日晚上，美林遠東時任交易員Tony Psarianos兩度致電Daniel La Rocca探盤，以了解Segantii可有意購買思捷環球控股股份，透露了交易規模等。Daniel La Rocca因此得悉內幕消息，知道美資基金Lone Pine Capital打算大手拋售百份之10.6思捷環球控股股份。當時公眾無從得知此事，根據供求定律，若市場得悉必然會對思捷環球有負面影響，造成股價下跌。

42歲次被告Daniel La Rocca。陳浩元攝
42歲次被告Daniel La Rocca。陳浩元攝

公眾知情前7度出售及沽空涉案股份獲利約170萬元

Sarah Clarke指出賣方探盤尋找潛在投資者，並探索交易價格及規模期間，雙方須採取「繞過職能分隔制度（Wall crossing procedure）」，須保密並限制相關交易直到內幕消息公開為止。Tony Psarianos代表美林遠東為Lone Pine向Daniel La Rocca探盤時，雙方沒有採取任何繞過職能分隔制度措施，惟Simon Sadler及Daniel La Rocca 2人必然知悉Tony Psarianos乃內幕人士，涉案消息屬內幕消息。

Sarah Clarke續指然而Daniel La Rocca隨即告知Simon Sadler，2人3小時後七度出售及沽空思捷環球控股股份，以每股5.25元出售157萬股思捷環球控股，再以每股5.23元沽空13.2萬股思捷環球控股，共涉及約893萬港元。Lone Pine翌日以每股4.68港元出售思捷環球控股股份，思捷環球控股股價因此持續下跌。控方專家分析Simon Sadler及Daniel La Rocca 2人在公眾知情前搶先放售股份，從是次交易中獲益約160萬至170萬港元。

案件編號：DCCC731/2024
法庭記者：陳子豪

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