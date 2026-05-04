MIRROR演唱會事故︱阿Mo索僱員補償開審 視像作供稱：到而家都喺醫院接受治療

男團MIRROR於2022年7月在紅館舉行演唱會期間有巨型電視螢幕墮下，舞者李啟言（阿Mo）遭壓中受傷後入禀向前僱主舞館有限公司申索僱員補償，法庭早前在前僱主缺席聆訊下頒下「非正審判決」，裁定李啟言勝訴。案件今早在區域法院就補償金額事宜展開審訊，羅麗萍法官得知原本計畫作供的李父在上月不幸離世，故法庭會採納其證人供詞的內容。李啟言以視像作供，事發前的收入多以支票或銀行自動轉帳，亦會收到現金支付的工資，會使用部分現金後才存入銀行。羅官將在6個月內頒下判詞。

答辯方繼續缺席下開庭評估補償金額

羅官甫開庭指，法庭得知原本打算出庭作供的李啟言父親在上月25日不幸離世「The unfortunate passing of applicant’s father」，故法庭採納李父早前的證人口供，當中主要包括李啟言的傷勢及事後的照顧情況，亦提及李啟言因事故無法恢復原本的日常生活。

羅官另指，舞館方仍然缺席是日審訊，惟舞館方曾指派一名女士將法庭傳遞的文件歸還予申請方的法律代表，舞館方明顯知道是次審訊，故下令在舞館方的缺席下展開審訊。辯方透露，李啟言會以視像作供，惟李啟言曾接受手術治療，作供時語速或較慢，望法院體諒。辯方另指，李啟言曾在泰國及北京等地接受治療，基於其身體狀況，今日未能親自出庭作供。

阿Mo李啟言父親李盛林牧師上月離世。

MIRROR於2022年於紅館舉行演唱會期間有巨型電視螢幕墮下，李啟言（阿Mo）遭壓中受傷。

事前銀行戶口平均每月存入工資約6.3萬元

李啟言今透過視像作供，羅官基於其身體狀況，批准李啟言不用高舉聖經宣誓，另由其母親協助翻查文件。羅官引述其證人供詞指，李啟言在事發前幾年從事舞蹈事業，主要收入依賴大量的工作量，不論舞台聯絡人或機構等大部分均以「口頭」安排工作，收入多以支票或銀行自動轉帳收取，銀行戶口內的金額全部均是其賺取的收入，李啟言確認。

羅官關注，李啟言銀行戶口的金額在2022年8月突然有大額存入，李啟言回應「我嘅印象中，我啱啱收到單演唱會人工」。羅官問及，李啟言會否收到現金支付的工資時，李啟言回應「我基本上儲埋幾日就會入返銀行」。羅官續問，李啟言會否在存入銀行前使用了部分現金，李啟言思索片刻後表示「唔排除會有」，惟強調「大部分我收到就會入銀行」。羅官關注，李啟言使用了多少收入中的現金時，李啟言明言「唔記得詳細啦」。

申請方引述李啟言證人供詞指，事故前銀行戶口的平均收入約6萬3千元，而沒有存入銀行的現金收入大概有多少，李啟言表示「唔係好記得」。

日常生活仍需受照顧 官鼓勵續積極治療

羅官提及，勞工處曾為李啟言判傷，該評估證明書的病假到2025年6月18日，惟截至現在李啟言的日常生活仍要受照顧，李啟言確認「係，無錯」。羅官關注，李啟言在2025年6月18日至今仍需在醫院接受治療，李啟言同意「到而家都係」。羅官在李啟言作供後鼓勵道「我見你而家一路接受治療，情況有改善，你要繼續積極努力」。

申請人為李啟言，答辯方為舞館有限公司。入稟狀提及，李啟言2022年7月28日案發時為「舞館」的僱員，時年27歲，任職舞蹈員，當天在受僱工作期間受傷，案發前的每月平均收入約6.3萬元。

案件編號：DCEC338/2024

法庭記者：黃巧兒