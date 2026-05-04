荃威花園都請外勞保安？4字姓名原來香港土生土長 網民戲謔：大內密探？

近年本港勞動力不足，為紓緩人手短缺，政府放寬輸入外勞，其中包括保安業。近日九龍灣麗晶花園聘請大批外勞保安員，引起居民強烈反應和爭議。日前有網民以「荃威花園都請外勞？」為題在「荃威花園維修關注組」發帖，上載一張有當值警衛姓名和樣貌的相片，該保安姓名有4個字，姓「大內」，引起網民熱議是否也是外勞保安。

網民：真正「大內」總管

發帖人表示，該保安其實是一位香港土生土長的日本人，笑言當網絡熱議「麗晶花園請大陸外勞做保安」，「荃威花園就請了位日本裔座頭保安員」。有網民留言，笑稱「大內密探」、「真正『大內』總管」，又反問「日本book餐廳好幫手，算唔算居民福利？」

據了解，荃威花園業主立案法團正準備招標新一期物業管理、保安服務合約，將於業主周年大會交由全體業主投票表決。

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九龍灣麗晶花園30外勞保安熟悉廣東話

九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，上月底起陸續上崗。法團指，外勞均熟悉廣東話並已完成本地課程，期望能解決過往人手流失問題。面對網民質疑，法團認為不妨放下偏見，「先公平觀察他們的表現再作定奪」。

法團透露，該批外勞保安主要來自江門、新會、陽江等珠三角地區，全部能熟練使用廣東話溝通，並已完成香港的保安員QAS課程，持有保安員證書。為保障住戶，法團已要求管理處，座頭崗位應優先由熟悉大廈及居民情況的本地保安擔任。