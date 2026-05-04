每日雜誌‧人物誌｜戈壁行腳籌款傳大愛 周嘉歡推廣器官捐贈燃亮希望

本港器官捐贈率偏低，令人關注。腎科專科醫生周嘉歡致力推廣器官捐贈，除成立「香港移植運動協會」，鼓勵康復者運動健體，又參與本地及海外比賽。器官移植為末期器官衰竭病者帶來曙光，惟當重提年輕病者等不及移植而亡逝，以及有病者及時「換腎」得以重生，她悲喜交集。要提高捐贈率，她建議當局於醫院聯網增設「器官移植聯絡組」，撒網尋找潛在捐贈者。本月中，她聯同康復者及醫護人員展開步行戈壁沙漠籌款活動，盼更多市民響應捐贈，延續別人生命。

談起這次戈壁行，周嘉歡興致勃勃。近日她及其他參加者進行多次訓練，如從北潭涌步行到萬宜水庫。步行籌款為期6日5夜，目標是30名參加者完成108公里，為香港移植運動協會籌募逾100萬元經費，包括8月「香港移植及透析人士運動會」及其他健體活動的經費。

周嘉歡視戈壁行是一次個人的鍛煉。

難忘年輕病者等不及移植亡逝

為預備第2至第4日連續步行的「重頭戲」，她已安排連續4天的高強度訓練，笑言對此充滿期待。去年夏天，當時年屆69歲的周嘉歡亦曾參加步行戈壁沙漠活動。她患膝蓋及腰痛多年，出發前心忖只能完成8公里，但最後完成54公里的一半行程，體會人類迎難而上的堅毅。

她憶述，路沒想像中難走，苦的是爬上45度斜度的「好漢坡」，途中遇到連綿沙丘的景色讓她大開眼界。不過，最觸動她的是看到蘆葦草在沙漠中生長，就如器官衰竭病者，若能及時獲得移植便能重生，令她萌生籌組這次「戈壁重生之旅」籌款活動的念頭。

周嘉歡是香港移植學會前會長，亦是香港器官捐贈行動組召集人，半生推廣器官捐贈。她稱，早年選擇腎科專科是因為末期腎衰竭患者仍可透過俗稱「洗肚」（腹膜透析）或「洗血」（血液透析）作出治療，等待「換腎」機會。相比下，心肺及肝臟衰竭病者，病情來得急，只能等候活體或遺體的器官捐贈續命，刻不容緩。

行醫多年，最令她揪心是見證一位20多歲年輕腎衰竭病者，從生到死的遭遇。那是80年代往事，該男病者需定期到醫院，由醫護人員把喉管插進其腹部進行透析，但長期「洗肚」令其腹部結痂長疤。其後該病者病情惡化病亡。40年過去，她還記得該病者亡故那天，醫護人員無法把喉管插進其體內，「他一直忍着痛，沒哭沒怨，默默承受命運安排。」

當時她跟該病者年齡相若，當得悉對方去世，她癱坐在病房外長凳，自責是個很失敗的醫生，反問若當時對方獲得器官移植，人命會否改寫。自此她積極投入推廣器官捐贈，盼為病者尋一線生機。

一個決定牽連兩個家庭命運

對腎衰竭病者而言，「換腎」是最有效的醫治方法，但至去年底，本港2700多名輪候心、肺、肝及腎臟的病者中，便有2500多人正等候腎臟移植。她指，曾有腎衰竭患者於輪候冊「排隊」30年。

近年她遇到年輕腎衰竭病者，對方視輪候移植前的持續透析治療是折磨，「不肯戒口下，病情反覆及惡化。」其後該病者獲移植腎臟，重拾生存希望，現正修讀醫護課程，希望日後加入醫護工作，照顧病者。

人的生命，往往互相牽連。器官捐贈者及其家屬與受助者互不認識，但前者一個決定，卻改變後者一生，牽連兩個家庭的命運。這方面，周嘉歡感受至深，其次子曾因膽管閉塞致肝衰竭，病情一度危急，幸獲市民捐出早逝孩子的肝臟進行移植。

對這位素未謀面家長的大恩，亦為人母的周嘉歡至今難忘。病者獲得器官續命，意味另一家庭正承受喪親傷痛，故她對捐贈者及其家屬的無私大愛，一直心存敬意。

2007年起，周嘉歡多次帶領本港的器官移植康復者參加兩年一度的「世界移植運動會」及「中國移植運動會」。翌年，她協助創辦「香港移植運動協會」，鼓勵器官移植康復者參加體育運動強健身體。至2012年，香港移植運動協會隔年在本港舉辦「香港移植及透析人士運動會」，讓心、肝、腎、肺及骨髓移植的康復者大展身手。

香港移植運動協會去年參加德國舉辦的「世界移植運動會」，奪得佳績。

隔年舉辦的「香港移植及透析人士運動會」，參加者包括心、肝、腎、肺及骨髓移植的康復者。

她解釋，安排器官移植康復者參加不同運動比賽，希望藉此向茫茫人海中的捐贈者及家屬表達謝意，告知捐贈者「你的決定已讓病者重生，今日病者帶着你的器官參賽，一起迎接新生命。」

周嘉歡建議，醫管局於各醫院聯網或進行器官移植手術的醫院，設立「器官移植聯絡組」。

倡醫院聯網增設「聯絡組」撒網

數年前，她跟其他團體爭取於將軍澳華人永遠墳場設立「大愛恩人花園」，作為器官捐贈者的安息地，並定期舉辦紀念活動，讓公眾認識這批無私捐贈者。

本港首宗器官移植手術是1969年1月在瑪麗醫院進行的「換腎」手術，半世紀以來，本港器官移植手術領先國際。本港的「中央器官捐贈登記名冊」登記人數，雖創歷史新高的逾41萬，惟器官捐贈率仍低過其他國家及地區。

退休前，周醫生是公立醫院內科部門主管，對如何提高器官捐贈率，她建議除加強公眾教育，醫管局可於各醫院聯網，或現時有進行器官移植手術的4間醫院，設立「器官移植聯絡組」，由醫生及護士連同器官移植聯絡主任，撒網尋找合適的潛在捐贈者，為器官衰竭病者尋找生存機會。

路是人走出來的，她希望延續前人推動器官捐贈的努力，呼籲更多市民加入捐贈行列，延續大愛。

多年前，周嘉歡在幼女陪伴下圓遂到南極旅遊的心願。

獲善心老師解囊打氣 不顧父母反對走完讀書夢

周嘉歡醫生性格樂觀，常常報以爽朗鏗鏘的笑聲，但其實，其父母曾反對她讀書，更要求其中途輟學，令她每日以淚洗面，活在傷痛中。能夠成為醫生，她感謝一位善心老師慨贈30元，成了她追逐讀書夢的「強心針」。

生於基層家庭被要求輟學賺錢

周嘉歡生於基層家庭，於五姊弟中排行第四。她自小愛讀書，但父母總希望女兒早點工作幫補家計，彼此常生爭拗，處於對立。小學時她曾離家出走抗議，「無法自立，最終回家。」

少女時代的周嘉歡曾兩度離家出走，反抗父母要她輟學打工。

中學時代，上學前其母親總諸多留難，如要她抹地後才起行。她把這些苦難寫在日記，鞭策自己砥礪前行。中四時，父母重提「輟學打工」，她不肯屈服再度出走，獲一位女同學收留。她靠補習賺取微薄生活費，「只夠錢買白麵包吃。」

某天上課她發高燒，小息時伏在書桌休息。此時，任教生物科的李鋈鎏老師給了她30元，着她看醫生治病。她哽咽說，當時身心俱疲，已萌放棄念頭，「媽媽要我打工，要我嫁人，都打算屈從了。」

李老師的援手，讓她鐵了心捱下去。她指這份情誼，不在於金錢款項的多少，而在於老師的關愛，「原來世界上仍有人對我好。」中七畢業後，她考進香港大學進修醫科。

入讀大學後，她告訴自己要跟過去的不快樂「斷捨離」，「往後遇上困難要笑着面對。」自此爽朗鏗鏘的「哈哈」，成了她的招牌笑聲。往後她理解資源匱乏年代父母的難處，早放下怨恨，事事盡孝。近年她及校友於母校荃灣官立中學，為李老師成立教育基金，延續故人遺志，亦照顧師母。

與不快樂「斷捨離」養成樂觀性格

周醫生跟3名子女感情深厚，幼女曾為她拍攝紀錄片，記下她為讀書的奮鬥經過，及李老師慨贈30元的往事。數年前，她在幼女陪伴下，圓遂到南極旅遊的夢想。

抹過淚痕，她笑着說，現在最期待是完成戈壁行後，下月啟程到美國探望剛出生的外孫女。

記者：關英傑