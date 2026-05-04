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台山核電站檢修發現卷屑異物 已取出進行溯源 列0級偏差對周邊無影響

社會
更新時間：11:10 2026-05-04 HKT
發佈時間：11:10 2026-05-04 HKT

保安局今日（4日）公布，接獲廣東省核應急委員會辦公室通報，指台山核電站4月30日在3號蒸汽發生器發現異物，經檢查後是兩個卷屑狀異物，目前已取出，正進行異物溯源及相關分析工作。辦公室指，是次處理過程中無放射性物質對外釋放，根據國際核事件分級標準及核安全法規，被界定為0級偏差。

台山核電站距離香港130公里。資料圖片
台山核電站距離香港130公里。資料圖片

機組安全屏障完整

保安局發言人表示，廣東省核應急委員會辦公室通報一則有關台山核電站的運行事件。台山核電站1號機組4月30日處於按計劃停機檢修狀態，工作人員在對3號蒸汽發生器進行視像檢查時發現異物。檢查工作5月2日全部完成後，共發現兩個卷屑狀異物，大小分別為1.5厘米乘1.5厘米及3.5厘米乘1.3厘米，並已成功取出，核電站正進行異物溯源及相關分析工作。

當局指，處理過程中1號機組始終處於安全狀態，三道安全屏障完整，並無放射性物質對外釋放。是次偏差對機組安全、員工健康、周邊公眾和環境均無影響。

根據國際核事件分級標準，本次情況已於5月1日界定為「0級偏差」。台山核電合營有限公司已向監管單位報告，並在其網站公布事件詳情，公眾可上網查閱。

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