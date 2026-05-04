Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五一黃金周︱遊客西貢捉海膽惹議 環團憂仿傚釀過度採捕 嚴重破壞食物鏈

社會
更新時間：10:43 2026-05-04 HKT
發佈時間：10:43 2026-05-04 HKT

內地五一黃金周長假期，本港多個郊遊熱點連日來人頭湧湧，有旅客疑在西貢火石洲海域潛水捕捉逾30隻海膽「開餐」，並在小紅書發帖分享戰利品，引起本港網民公憤。世界自然基金會（WWF）香港分會代理海洋保育主管彭莉恩警告，過度採捕會嚴重破壞海洋食物鏈及生態平衡，呼籲大眾切勿破壞大自然。

WWF：港水域「紫海膽」數量日減

彭莉恩今早（4日）在電台節目中對事件表達關注，她以釣魚作比喻，指個別人士拿走少量海洋生物或看似無傷大雅，但網絡力量非常龐大，捉海膽行為很容易引起越來越多網民學習、仿效。她直言，若大量遊客同時在海中過量採捕海膽，將嚴重破壞自然食物鏈，而本港水域的「紫海膽」數量正日益減少，市民更應好好保護。

相關新聞：

五一黃金周︱小紅書發帖「海膽自由」 遊客疑西貢浮潛捕捉 網民斥破壞生態：當海鮮放題？

大棋盤︱五一市道各區懸殊 內地客行徑再掀爭論 旅遊業：勿「五十步笑百步」

五一黃金周︱亂倒廚餘被票控$3000 內地客理直氣壯：交錢不就行了？ 議員促加強教育

星島申訴王｜有片！直擊五一西灣營地 無視勸喻崖邊自拍 煙蒂遍地釀火災隱憂

大部分浮潛客經勸導後願配合不踩珊瑚

彭莉恩表示，WWF團隊於5月1日至3日期間到橋咀島進行生態教育工作及數據調查，發現每日平均有近2,000名遊客到訪，當中約一半為內地旅客，四成為本地人。團隊在浮潛熱點設置浮波，提醒遊客避免在淺水珊瑚區上落水，並教導新手避免在珊瑚上站立休息，而大部分遊客經過勸導和溝通後都願意配合。

她亦分享指，有義工花費半小時耐心勸導3名正在收集海參的小朋友，以「屋企被人搗亂，你都會唔開心」作比喻，讓他們明白保護生態重要性，最終小朋友願意放生海參。她強調，香港自然環境面積細小，承載力有限，不論是本地人還是旅客，都應改變「順手執走」的習慣。

方國珊：東壩長假期首日錄破紀錄5700人次

西貢區議員、新界東南立法會議員方國珊亦在同一節目表示，五一長假期首日西貢萬宜水庫東壩錄得破紀錄的5,700人次，幸好漁護署及相關部門派足夠人手，並實施人流與車流管制，整體秩序大致良好。

交通方面，方國珊指入東壩的車速因單線雙程較慢，且曾發生遊客因「人車爭路」而擦傷手肘等事件，但整體交通秩序良好，的士及小巴的接駁安排也較去年五一準備充足。她樂見部分旅客選擇「錯峰出行」，留在西貢市中心光顧海鮮檔或乘搭街渡，帶旺當區商戶及船家生意。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
突發
1小時前
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
01:18
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
5小時前
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
港珠澳大橋私家車撼通關檢查亭翻側 夫婦被困車內 女乘客送院不治
突發
2小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
14小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 全職投資者余偉龍：美恐爆股災 留半倉現金買龍頭股｜百萬倉
全職投資者憂今年爆股災 仿傚巴菲特留半倉現金 等跌市買8隻股｜百萬倉
投資理財
5小時前
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
逼爆港大站B1出口 攝影大軍排排企影一年僅兩次的畫面！？街坊疑惑：這也能成打卡點
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
《正義女神》高成彬竟撞樣《愛回家》一角色？2年前離開劇組網民念念不忘：好掛住佢
影視圈
16小時前
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
姜濤生日粉絲逼爆銅鑼灣 HOY TV主持余健志批評阻街：集體撞邪 疑似姜糖反寸爆廚藝差
影視圈
15小時前
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
chill club頒獎禮2026完整得獎名單丨古天樂驚喜跳唱新歌《世紀大騙局》 Anson Lo再奪年度歌手大獎
影視圈
12小時前