五一黃金周︱遊客西貢捉海膽惹議 環團憂仿傚釀過度採捕 嚴重破壞食物鏈

內地五一黃金周長假期，本港多個郊遊熱點連日來人頭湧湧，有旅客疑在西貢火石洲海域潛水捕捉逾30隻海膽「開餐」，並在小紅書發帖分享戰利品，引起本港網民公憤。世界自然基金會（WWF）香港分會代理海洋保育主管彭莉恩警告，過度採捕會嚴重破壞海洋食物鏈及生態平衡，呼籲大眾切勿破壞大自然。

WWF：港水域「紫海膽」數量日減

彭莉恩今早（4日）在電台節目中對事件表達關注，她以釣魚作比喻，指個別人士拿走少量海洋生物或看似無傷大雅，但網絡力量非常龐大，捉海膽行為很容易引起越來越多網民學習、仿效。她直言，若大量遊客同時在海中過量採捕海膽，將嚴重破壞自然食物鏈，而本港水域的「紫海膽」數量正日益減少，市民更應好好保護。

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大部分浮潛客經勸導後願配合不踩珊瑚

彭莉恩表示，WWF團隊於5月1日至3日期間到橋咀島進行生態教育工作及數據調查，發現每日平均有近2,000名遊客到訪，當中約一半為內地旅客，四成為本地人。團隊在浮潛熱點設置浮波，提醒遊客避免在淺水珊瑚區上落水，並教導新手避免在珊瑚上站立休息，而大部分遊客經過勸導和溝通後都願意配合。

她亦分享指，有義工花費半小時耐心勸導3名正在收集海參的小朋友，以「屋企被人搗亂，你都會唔開心」作比喻，讓他們明白保護生態重要性，最終小朋友願意放生海參。她強調，香港自然環境面積細小，承載力有限，不論是本地人還是旅客，都應改變「順手執走」的習慣。

方國珊：東壩長假期首日錄破紀錄5700人次

西貢區議員、新界東南立法會議員方國珊亦在同一節目表示，五一長假期首日西貢萬宜水庫東壩錄得破紀錄的5,700人次，幸好漁護署及相關部門派足夠人手，並實施人流與車流管制，整體秩序大致良好。

交通方面，方國珊指入東壩的車速因單線雙程較慢，且曾發生遊客因「人車爭路」而擦傷手肘等事件，但整體交通秩序良好，的士及小巴的接駁安排也較去年五一準備充足。她樂見部分旅客選擇「錯峰出行」，留在西貢市中心光顧海鮮檔或乘搭街渡，帶旺當區商戶及船家生意。