宏福苑執拾︱睹滿目瘡痍或觸發創傷反應 社署心理學家：要讓居民知道並不孤單

大埔宏福苑居民重返單位時，可能會觸發創傷後壓力反應，甚至出現呼吸急促、全身乏力。社署高級臨床心理學家林晧明表示，「這些反應屬正常，重要的是讓他們知道自己並不孤單」，透過呼吸練習、肌肉放鬆，以協助居民平復情緒，完成尋找重要物件的任務，「居民帶走的每件物品，都是珍貴的情感象徵。」

林晧明稱，一般舒緩情緒的方法是透過感官舒緩情緒，包括聞香薰、辨認環境的顏色，令注意力瞬間回到目前的環境，但宏福苑大火後，單位有燒焦氣味、燒至燻黑等，故該方法並不奏效。面對滿目瘡痍的環境，居民往往出現強烈情緒反應，因此要改用其他引導方法，例如收緊及放鬆腳趾、深呼吸等，讓他們專注於肌肉感覺，迅速回到「此時此刻」，避免陷入恐懼或哀傷的停滯狀態；同時要讓他們的注意力回到收拾清單，「讓他們記得自己要完成的事，很重要，時間亦很緊迫。」

社署高級臨床心理學家林晧明。陳浩元攝

為支援居民的災後情緒，社署製作了不同的單張派發給居民。陳浩元攝

可與單位道別 助重建新生活

為支援居民的災後情緒，他提到，社署製作了不同的單張派發給居民，例如提醒居民覺察自己的情緒、怎樣將不幸的消息告訴家中的長輩和小朋友等。此外，在安排上樓期間，亦準備了一些心理調節的短片，讓居民了解回到單位後可能會出現的情緒反應和自我調節方法，協助他們整理感受；亦有單張協助他們決定需要執拾的重要物品，「不一定是金錢上的價值，而是一些相簿、離世親人用過的物品等，對他們來說可以喚起回憶。」

他提到，一眾上樓居民面對着自己現在的單位，會有很多情緒衝擊着他們，而較強的情緒、回憶是較難走出來，有時一些創傷後的反應與這些強烈畫面、刺激嗅覺有關。為讓居民調整情緒，他建議可以在適合時間進行一些懷緬，例如在日間或在周末翻看相簿、撰寫日記等，但要避免臨睡前進行，以免觸發情緒和影響睡眠；同時，上樓收拾除了找回有價值的物品，亦可與單位作道別，以協助他們復原和調節情緒，重建新生活；若有心理困難，有情緒影響生活，亦要找社工、心理學家協助。

記者：何姵妤