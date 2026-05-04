宏福苑執拾︱社署社工與心理學家全程陪伴 盼做到有溫度的守護

政府上月底安排大埔宏福苑居民上樓執拾，社會福利署安排「一戶一社工」及駐樓專隊參與，由社工與心理學家全程陪伴居民重返受災單位，協助他們執拾物品。有社工憶述，陪同居民上樓尋回珍貴物品的一刻，「好像看見小朋友找回至寶」，亦期望做到「有溫度的守護」，讓居民由徬徨走向安心。

「當時她（居民）上樓找回相簿的笑容，我到現在都記得，因為接觸了4、5個月，有哭有笑，但那一刻的笑容，我覺得她變回一個小女孩，好像小朋友突然之間找回至寶」，社署社會工作主任徐子樂憶述。

建立信任 讓居民知道並不孤單

他跟進的單位是一家兩口居住，其中媽媽在大火中離世，剩下40多歲的女兒，「當時接觸她，見到她好堅強，亦都壓抑着一些情緒」，其間透過傾談和引導她以「放狗」、聽音樂、旅行等方式去舒緩情緒，逐步走出陰霾，「最重要是建立信任，讓居民知道自己並不孤單。作為社工，我們知道人與人之間最緊要信任，無信任其實甚麼都做不到，有信任可以做到好多。」

他表示，陪同居民上樓前做了不少預備工作，包括講解資訊、做心理建設、了解健康和心理狀況、設定上樓執拾的目標等，而每一層亦有安排社工，支援各種突發情況。到上樓當日居民亦順利找回想要的物品，「她找到屋契時，其實我是不知道，反而找到相簿時，她就很開心，這些相簿對於她來說是無價寶。」

他亦提到，「一戶一社工」接觸居民初期必然有阻力，一眾居民面對失去親人、家園，更有大量資訊需要接收，加上突然有一個陌生的社工主動接觸，或會感到徬徨和抗拒，而透過事前心理準備、逐一傾談與陪伴，與居民逐步建立信任，其中更重要的是做到「傳遞一個主流又正確的資訊」給他們。

八旬婆婆：找回物品安心晒

社署助理社會工作主任吳詠雯亦分享，她跟進的個案是89歲伯伯和婆婆，二人生活在宏福苑大半輩子，一開始對突然失去居所感到徬徨，故需要「慢慢陪住」他們在另一個社區生活，為行動不便的他們尋找低層單位，「透過一些微小工作慢慢建立我們與公公婆婆的信任」。上樓當日，婆婆更堅持走樓梯上到高層單位，親眼看看單位狀況，並尋回珍貴的黑白照片和在單位曬的果皮，「這些點滴是很珍貴的回憶，並非金錢能買到。」

她稱，作為社工陪伴居民時，希望對方感受到「自己並非一個人」，更期望做到的工作不單是流水作業，而是令對方感受到一份「有溫度的守護」。上樓執拾後，婆婆亦感謝政府安排及社署「一戶一社工」，在整個過程中有很多人提供幫助，讓他們能夠多一份安心，「由好徬徨變到有一份安心、信任，她說『找回物品之後安心晒啦』。」

另一位社署助理社會工作主任彭軍皓，負責陪伴一位行動不便的七旬婆婆搬入過渡性房屋。為建立信任、令婆婆在新居有安全感，他除了協助申請物資，亦鼓勵婆婆佈置家居，「佈置新居的過程，亦是重建家的感覺」，可以看到她有不少進步，例如是願意分享自己的感受、外出購物、安置窗簾等，「最令我感到窩心的是，有一次到婆婆家中探訪，她親手包餃子煎給我吃，很開心她把我當家人一般，擔心我早上過來會不會肚餓，而更加高興的是，見到她的生活逐漸回到軌道，重拾自己的興趣。」

記者：何姵妤