五一黃金周︱黃雨襲港太平山頂一片迷濛 旅客狼狽打卡：雖視線受阻但體驗特別

今日（3日）是五一黃金周第三日，下午黃色暴雨警告及雷暴警告一度同時生效，太平山頂一片「大濛」，雨勢時大時細。遊客在迷霧中狼狽舉傘，遠眺和拍攝看不見的對岸。對於近日內地旅客各種受爭議行為，有旅客呼籲遵守規則，亦有遊客表示不文明行為只佔很少部分內地旅客。

滬客指港購物性價比不高：就是來吃

江門遊客黃先生與女友來港一日遊，他表示香港美食多，各景點「審美在線」，奈何登上太平山時剛好下雨、有霧，感到有點可惜。對於部分內地客的行為引發關注，他呼籲大家遵守規則，展現素質，「平時的小習慣要改一改，畢竟人多，不是你讓我，就是我讓你。」

上海遊客潘先生一家三口來港5日，他表示盡管視線受阻，但在這種天氣登上山頂，也算特別的體驗。潘太則說，一家預計消費2、3萬元人民幣，用於住宿及餐飲，「購物方面，我們覺得性價比不高，一般不會購物，就是來吃，帶小朋友來玩。」

内地客為拍「網紅照」 自備反光板、化妝4小時

日本亦適逢「黃金周」假期。日本華僑楊小姐與男友來港5日，她表示期間會遊覽中環、體驗「落日飛車」等，預算消費7、8千港幣。她又說，香港是個有山有海的好地方，對天氣不穩感到無奈，「本來想到山頂看風景、拍照。」

尖沙咀海港城一帶亦不乏旅客以維港為背景打卡。洛陽遊客馬小姐打算在港待3天，指香港環境好、外國人多，予人熟悉又陌生之感，計劃到海港城、中環、堅尼地城等網紅打卡點拍照，「我之前也来過一次，那時沒有怎麼準備，拍出來一言難盡，所以這次專門準備反光版，用4小時化妝」。她又說，近年內地遊客素質提高，有不文明行為只佔很少部分。

記者：蕭博禧

攝影：蘇正謙