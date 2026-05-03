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五一黃金周︱亂倒廚餘被票控$3000 內地客理直氣壯：交錢不就行了？ 議員促加強教育

社會
更新時間：17:22 2026-05-03 HKT
發佈時間：17:22 2026-05-03 HKT

五一黃金周，不少內地旅客訪港首選不再是傳統遊客區購物，而是到西貢行山、露營，親親大自然。不過，有到訪鹹田灣的旅客未有遵守漁護署呼籲「自己垃圾自己帶走」，更亂倒廚餘被票控3,000元，其同行友人被記者問到宣傳是否足夠時，串爆回答「我覺得很可笑」，又反問「我交錢不就行了？他有沒有權利不帶走垃圾？有嗎？有沒有？」更理直氣壯說「你可以叫警察來給他抓走！」

亂倒廚餘被票控 內地客反問：交錢不就行了？

西貢區議員、新界東南立法會議員方國珊向《星島頭條》表示，今年五一已見相關部門派出「相信是歷來最多的人手」到西貢郊遊熱點巡查，惟受制於離島交通及人手，管理上仍遇挑戰。她建議當局引入人工智能（AI）鏡頭加強監控，並探討將營地外判予私人承辦商管理。針對海洋生態，她支持將橋咀島部分珊瑚繁殖範圍劃為海岸保護區，以保護珊瑚及海洋生物。

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籲政府加強宣傳「文明旅遊」

對於有露營人士亂拋垃圾被罰款、樹木遭遊客強行扯斷破壞等，方國珊認為有關行為反映部分人的文化和保育水平及意識仍有待提升，又嘆稱「嗰棵樹斷咗其實都幾棲涼」。不過，她強調不能「一竹篙打一船人」，相信並非所有旅客皆缺乏公德心，指近日接觸不少內地、外國遊客及本地市民，大部分均具備環保意識，甚至有年輕遊客將吃剩的蘋果芯包好，帶回西貢市中心才棄置。

方國珊相信加強教育是必須，而內地亦有相關的環境生態法規懲處違規者，「如果個別人士俾人影到，可能返到去（內地）都要受罰」。她建議特區政府應更主動宣傳「文明旅遊」，包括在內地社交平台小紅書、海外網絡平台等加強宣傳，教導旅客正確生態旅遊態度及本地法規。

方國珊指加強教育是必須，但相信並非所有旅客皆缺乏公德心。漁護署圖片
方國珊指加強教育是必須，但相信並非所有旅客皆缺乏公德心。漁護署圖片

方國「珊」撐橋咀島珊瑚繁殖範圍列保護區

就保護海洋生物和生態，方國珊表明支持將西貢橋咀島一帶珊瑚繁殖的範圍列入海岸保護區。她強調，珊瑚區是魚類等海洋生物的重要棲息地，須好好保護，又笑言「我個名都係『珊瑚』，方國珊當然要保護珊瑚」。她呼籲旅客和市民，享受大自然時須遵守「自己垃圾自己帶走」及保護生態的共識。

記者：陳俊豪

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